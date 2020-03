Koronakuolemia Suomessa yhteensä 11 – Tyksissä kaksi potilasta tehohoidossa ja kuusi osastohoidossa

Suomessa on todettu sunnuntaiaamuun kello puoli kymmeneen mennessä THL:n mukaan yhteensä 1 218 laboratoriovarmistettua uuden koronaviruksen aiheuttamaa Covid-19-tautitapausta. Todennetuista koronatartunnoista 53,6 prosenttia on miehillä ja 46,4 naisilla.

Suomessa on todettu 11 koronavirustartunnasta johtuvaa kuolemaa, joista yhdeksän Hyksin erityisvastuualueella, yksi Oysin erityisvastuualueella ja yksi Taysin erityisvastuualueella.

Pääosa Suomessa todetuista Covid-19-tapauksista on ollut lieviä, ja sairaalahoitoa vaativia potilaita on tällä hetkellä 134. Potilaista 41 on tehohoidossa. Tyksissä on tällä hetkelä kahdeksan potilasta osastohoidossa ja kaksi tehohoidossa.

Tartuntojen todellinen määrä on Suomessa luultavimmin ilmoitettua korkeampi, koska kaikkia lieväoireisia tai oireettomia henkilöitä ei testata.

