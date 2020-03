Iäkäs henkilö kuoli koronavirustartuntaan Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä – Tyksissä sairaalahoidossa seitsemän potilasta

Suomessa on todettu lauantaina kello 9.30 mennessä yhteensä 1163 laboratoriovarmistettua uuden koronaviruksen aiheuttamaa COVID-19-tautitapausta, kertoo THL. Maassa on todettu yhdeksän koronavirustartunnan aiheuttamaa kuolemaa, joista uusin on tapahtunut Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä.

Sairaalahoitoa vaativia potilaita on tällä hetkellä 112, joista 31 on tehohoidossa. Sairaalahoidosta on toipunut ja kotiutunut useita henkilöitä.

Turun yliopistollisessa keskussairaalassa on lauantaiaamuisten tietojen mukaan osastohoidossa viisi potilasta ja tehohoidossa kaksi. Vielä perjantaina sairaalahoidossa oli neljä potilasta.

Iäkäs henkilö menehtyi koronavirukseen perjantaina 27.3. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä. Menehtynyt kuului vaikean perussairautensa takia riskiryhmään.

Perjantai-illalla Oulun seudun yhteispäivystyksessä 15 OYS:n työntekijää ja kolme ensihoitajaa ovat altistuneet hoitotilanteessa koronavirukselle. Epäily koronainfektiosta on herännyt hoidon aikana. Kaikki altistuneet ovat saaneet tiedon ja ovat oireettomina karanteenissa. Muut yhteispäivystyksen potilaat eivät olleet samassa tilassa eivätkä saaneet altistusta. Henkilökunnan suojausta laajennetaan uusiin potilasryhmiin.

Juttuun päivitetty uusimmat tartuntaluvut kello 15.30.