Salli Koivunen

Laboratoriotestillä todettujen koronavirustartuntojen määrä kasvaa tasaisesti Suomessa.

Perjantaiaamuun mennessä maassa oli todettu yhteensä 1 025 koronavirustartuntaa (COVID-19). Tartunnat jakautuvat Suomessa hyvin tasaisesti miesten ja naisten kesken. Tartuntatautirekisteriin ilmoitetuista tartunnoista 53 prosenttia on todettu miehillä.

Sairaalahoitoa vaativia potilaita on tällä hetkellä koko maan alueella 108. Heistä 32 on tehohoidossa.

Tartuntojen määrä määrä Varsinais-Suomessa lisääntyy hitaasti.

Maakunnan alueella 62 ihmisellä on todettu tartunta. Uusia todettuja tartuntoja on 13, joista torstaina todettiin kuusi.

Varsinais-Suomessa neljällä potilaalla on sairaalahoitoa vaativia koronaviruksen oireita.

Sairaalahoidossa on tällä hetkellä neljä henkilöä. Kuukauden aikana alueella on tutkittu 941 koronavirusnäytettä.

llmoitettuun lukuun sisältyvät jatkossa myös muualla kuin Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä, kuten yksityisillä terveysasemilla, todetut tartunnat.

Sairaanhoitopiirin ulkopuolella otettujen testien tulokset saadaan yleensä muutaman päivän viiveellä. Luvut päivittyvät vielä perjantain aikana.

Sairaanhoitopiiri korostaa tiedotteessaan, että on erittäin tärkeää, että kaikki Tyksin sairaaloihin saapuvat potilaat, joilla on hengitystieoireita sekä henkilöt, jotka on määrätty karanteeniin tai eristykseen koronaviruksen vuoksi, ottavat aina ensin yhteyttä puhelimitse.

Mikäli potilaalle on varattu aika sairaalaan, hän voi saapua soittamatta vain siinä tapauksessa, että hän on täysin oireeton eikä karanteenissa tai eristyksissä. Jos potilaalla on vakavia oireita kuten rintakipua tai vastaavaa, päivystykseen pitää tulla, Tyksin johtajaylilääkäri Mikko Pietilä muistutti torstaina.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johto on perjantaina päättänyt kieltää sairaanhoitopiirin työntekijöiden asiakas- ja potilastyöskentelyn Uudellamaalla sekä ulkomailla kaikissa muissa tilanteissa kuin erityisissä poikkeustilanteissa. Linjaus koskee myös laivoilla tehtävää työtä. Tavoitteena on hidastaa epidemian leviämistä sekä suojata potilaita ja henkilökuntaa tartunnalta.

Suomessa on viikon aikana todettu seitsemän koronavirustartunnan aiheuttamaa kuolemaa. Kuusi henkilöä on menehtynyt HYKSin erityisvastuualueella, yksi TAYSin erityisvastuualueella. Turun yliopistollisen keskussairaalan erityisvastuualueella koronavirus ei ole aiheuttanut kuolemia. Tyksin erva-alueeseen kuuluvat Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin lisäksi Satakunta ja Vaasa.

Tartuntaketjut on onnistuttu selvittämään Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella vielä hyvin.

Satakunnassa Raumalla todettiin torstaina ensimmäinen niin sanottu kotimainen tartunta, jonka tartuntaketju ei ole selvillä. Tartunnan saanut raumalainen ei ole matkaillut ulkomailla eikä Suomessa alueilla, joissa korovirustartuntoja on todettu. Satasairaala selvittää henkilön kontakteja yhteistyössä Rauman kaupungin tartuntataudeista vastaavien kanssa.

Sairaanhoitopiirissä uskotaan, että tunnistamattomia koronatapauksia saattaa olla etenkin Rauman seudulla.