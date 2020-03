Lilli Jokela

Teijon kansallispuiston kupeessa sijaitsevassa Mathildedalin kylässä palvelut ovat jo osin sulkeutuneet. Ravintola Terhon ja Teijon kiinteistöpalveluiden yrittäjä Kari Blomqvistin mukaan ravintolasta myydään viikonloppuna pitsaa mukaan asiakkaille. "Retkeilijöitä ja omille mökeilleen tulleita on ollut paljon. Majoitustoiminta sen sijaan on pysähtynyt kokonaan. Yrittäjille tilanne on erittäin vaikea," Blomqvist sanoo.