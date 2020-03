Somerolla maastopalo – ulkorakennus paloi karrelle

Pelastuslaitos hälytettiin torstaina iltapäivällä Somerolle Lepänsangantielle sammuttamaan keskisuurta maastopaloa.

Turun Sanomien saamien tietojen mukaan maastopalo on sattunut omakotitalon pihapiirissä. Tuli on tuhonnut kauttaaltaan ulkorakennuksen, mutta vieressä sijainnut asuinrakennus säästyi tulipalolta. Maastoa on palanut suurelta alalta. Palon syttymissyystä ei ole tietoa, sammutustyöt jatkuvat. Palopaikalla on useita pelastuslaitoksen yksiköitä .

Varsinais-Suomessa on tällä hetkellä voimassa ruohikkopalovaara kuivuudesta ja tuulesta johtuen.