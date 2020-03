Raisa Korkki

Koronaviruksen aiheuttaman sairauden leviäminen on yhä melko hyvin kontrollissa Varsinais-Suomessa. Näin arvioi johtajaylilääkäri Mikko Pietilä Tyksistä.

– Meillä tilanne on edelleen varsin hyvä. Käytännössä miltei kaikissa tapauksissa sairaus on jäljitettävissä joko ulkomailta tai muualta tulleeseen tartuntalähteeseen tai tiedossa olevaan varmennettuun tapaukseen.

Tyksissä on diagnosoitu tähän mennessä kaksi tapausta, joissa ei voida täydellä varmuudella päätellä tartuntaketjua.

Pietilä pitää Uudenmaan eristämistä muusta Suomesta hyvänä asiana. Hän ei kuitenkaan usko, että sairaus saataisiin katoamaan muualta Suomesta, vaikka tilanne onkin tällä hetkellä hallinnassa.

– En usko, että pystyisimme täydellisesti pysäyttämään tämän taudin. Se kulkee ainakin osassa väestöä vääjäämättä läpi. On kyse sitä, miten otamme sairauden hallitusti vastaan.

Hän muistuttaa, että Uudenmaan sulusta huolimatta virus voi levitä muualle maahan työmatkaliikenteen mukana.

Pietilä kertoo, että esimerkiksi Kuopiossa ja Oulussa tilanne on hyvin samantyyppinen kuin Turun seudulla. Tampereen seudulla on sairaalahoidossa hieman enemmän potilaita kuin muilla alueilla.

Hän painottaa, että Uuttamaata lukuun ottamatta muiden maakuntien tilanteet ovat keskenään varsin samankaltaiset.

Erityisesti niissä maakunnissa, joissa tartuntoja on diagnosoitu vain muutama, tartuntaketjujen seuraaminen on hyvin tärkeää. Yliopistosairaalojen johtajaylilääkärit käyvät päivittäin keskustelua alueidensa tilanteista.

Yli puolet Suomen koronavirus-diagnooseista on tehty Uudellamaalla. Maakunnassa ei enää pysytä seuraamaan tartuntaketjuja.

Varsinais-Suomessa kartoitetaan yhä tartuntaketjuja. Pietilä sanoo, että testaamista ei ole rajoitettu pelkästään terveydenhuollon henkilökuntaan ja sairaalahoitoa vaativiin potilaisiin. Kaikkia epäilyjä sairastuneita ei kuitenkaan testata.

Esimerkkinä hän mainitsee tapauksen, jossa ihmisellä diagnosoidaan koronaviruksen aiheuttama sairaus. Jos tämän ihmisen kanssa eristyksessä oleva puoliso sairastuu, häntä ei testata.

– Tällaisessa tapauksessa se on suurella todennäköisyydellä koronavirus. Koska testaus ei vaikuta hoitoon, kannattaako hyväkuntoinen potilas kuljettaa ambulanssilla näytteenottoon? Meidän on syytä aina näytteenoton yhteydessä miettiä, että mihin vastaus vaikuttaa, Pietilä pohtii.

Hänen mukaansa edessä voi olla tilanne, jossa ihmisiä kuljetetaan sairaalahoitoon toiseen maakuntaan. Jos joku osa maata on jo yli pahimmasta, alueen sairaalat voivat auttaa tehohoidossa alueita, joilla pahin on vasta edessä. Tämänkin vuoksi Pietilä pitää Uudenmaan eristämistä hyvänä asiana.

Useat ihmiset ovat kertoneet viime päivinä julkisuudessa, että koronaviruksen aiheuttaman sairauden oireet ovat rajummat kuin influenssan. Pietilä sanoo, että useimmilla ihmisillä oireet vastaavat joko lievää tai kohtalaisen kovaa influenssaa.

– Asiasta saataisiin lisää tietoa, jos pystyisimme testaaman koko väestön. Se on hiukan toinen juttu, että olisiko tämä tieto sen ponnistuksen arvoinen. Skaala on se, että osalla ihmisistä on lievä oireet, ja toisessa ääripäässä jotkut kuolevat.

