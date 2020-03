Puikot, sakset ja neulat viuhumaan – KoroNalle-tempaus yhdistää käsityön ja luovuuden

Käsityön suosio on noussut viime päivinä entisestään, moni kotona oleva on kaivanut keskeneräiset käsityöt kaapista ajankuluksi tai päättänyt nyt viimein opetella vaikka sen villasukan neulomisen. Epidemian aikana käsillä tekeminen antaa myös turvaa ja ajankulua. Taitoliitto on tiedottanut käsityötempauksesta, jossa Taito Varsinais-Suomi päätti kutsua koko Suomen mukaan yhdistämään luovuuden ja käsityöt. KoroNalle-tempauksessa turvaudutaan luovuuteen, käsitöihin ja johonkin halattavaan.

– Ei tehdä tästä vakavaa eikä jyrkän oikeaoppista vaan tehdään se näin: Etsi nalle tai muu vastaava unilelu, uusi tai vanha ja ryhdy pistelemäään ja paikkailemaan mielesi mukaan. Voit kursia kasaan ajatuksiasi ja tunnelmiasi samalla kun saat käsillesi mieleistä tehtävää, sanoo Taito Varsinais-Suomen toiminnanjohtaja Tiina Aalto.

KoroNalle-tempaus sopii tehtäväksi yhdessä kodeissa. Se voi olla myös kotikoulua viettävien lasten käsityöprojekti. Taito Varsinais-Suomi toivoo, että mukaan lähtee niin aloittelijoita kuin pitkän linjan taitajia. Kaikkien pistot ja nallet ovat arvokkaita. Karanteenioloissa tempaus voi antaa sysäyksen kunnostaa ikivanha risa nalle tai tehdä lapsen kanssa yhdessä oma KoroNalle. Alueelliset taitoyhdistykset ovat vauhdilla kehittäneet uusi ohjeita, vinkkejä ja tekemispaketteja käsityöhön hurahtaneille kun perinteinen kurssitoiminta on tauolla. Työn tuloksia ja projekteja voi raportoida sosiaaliseen mediaan tunnisteilla #koronalle ja @taitovarsinaissuomi. Yhdistys ja Taitoliitto lupaavat jakaa tuotoksia sometileillään ja alustavia suunnitelmia jopa KoroNallejen-näyttelystä epidemian taituttua on jo tehty.