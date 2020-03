Poliisi on törmännyt virkatehtävissään tapauksiin, jossa henkilö on kertonut aiheettomasti sairastavansa koronavirusta. Lounais-Suomen poliisi kertoo asiasta Twitter-tilillään.

– Yksittäisiä tapauksia on ollut. Sanotaan, että muutama. Haluamme viestiä, että poliisi suhtautuu näihin vakavasti ja tämmöisen täytyy loppua, toteaa komisario Kirsi Koskinen.

Aiheettomien koronailmoitusten seuraukset vaihtelevat.

– On eri asia, onko uhattu suoraan tartuttamisella vai vain heitetty ilmoille, että on korona. Kyse voi olla esimerkiksi laittomasta uhkaukseta, josta voi seurata vankeutta, tai haitanteosta, joka on sakkoasia.

Koskisen mukaan poliisi on tehtävillään suojautunut mahdollista koronatartunnan riskiä vastaan "asianmukaisin suojavarustein". Komisario ei halua kuvailla suojauksen luonnetta tarkemmin.

