Suomen Joutsenelle valittu uusi laivamestari

Museoalus Suomen Joutsenelle on valittu uusi laivamestari. Hän Perttu Mäkinen. Lähes 30 vuotta Suomen ehkä tunnetuimmasta aluksesta huolta pitänyt Timo Palovaara jää eläkkeelle ensi vuoden aikana. Palovaara ja Mäkinen työskentelevät ainakin vuoden ajan rinnakkain.

Mäkinen on taustaltaan venepuuseppä, ja hän on suorittanut puualan muotoilijan amk-tutkinnon ja veneenrakentajan tutkinnon. Hän on työskennellyt veneveistämöillä sekä vastannut vuonna 2011 perustamansa Puuri Tmi:n puuveneiden korjaus- ja rakennustoiminnasta. Kokemusta museolaivoista Mäkisellä on muun muassa museoalus Sigynin kunnostustyöstä Ruissalon telakalla.

Laivamestarin paikkaa haki 17 henkilöä, joista viisi kutsuttiin haastatteluihin. Loppuvaiheeseen päässeiden hakijoiden soveltuvuus testattiin myös mastokiipeilyssä.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Vuonna 1902 Ranskassa valmistuneen Suomen Joutsenen omistaa nykyisin Turun kaupunki. Suomen Joutsen tunnetaan mm. 1930-luvun valtameripurjehduksistaan ja 1960-luvulla laivalla alkaneesta merimiesammattikoulutuksesta pysyvästi Aurajoen rannalla. Suomen Joutsen museoitiin vuonna 1991. Alus siirrettiin Martinsillan kupeesta vuonna 2002, ja laiva sijoitettiin osaksi vastaperustettua Forum Marinum merikeskusta. Museotoimintaa hallinoiva Forum Marinum –säätiö on henkilöstöllään sitoutunut huoltamaan ja ylläpitämään alusta, joka on kesäaikaan suosittu vierailukohde merikeskuksen muiden näyttelyiden ohella.