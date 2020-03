Kupittaan jalkapallostadionilla toimiva ravintola jakaa lämpimiä aterioita yhteistyössä Iceheartsin kanssa

Kupittaan jalkapallostadionilla toimiva ravintola jakaa alueen perheille lämpimiä aterioita. Lahjoitettavat ateriat koordinoidaan ja jaetaan yhteistyössä hyväntekeväisyysyhdistys Iceheartsin kanssa.

Stadionravintolan kysyntä on vähentynyt, mutta raaka-aineita oli jo hankittu ennen lounastajien vähenemistä.

– On selvää, että vallitseva tilanne on ravintoloille haastava. Haluamme kuitenkin tarjota henkilökunnallemme töitä ja samalla kantaa kortemme kekoon. Icehearts on upea organisaatio, jonka kanssa olemme toimineet ennenkin. Heidän kauttaan antamamme apu löytää oikeaan osoitteeseen, stadionmanageri Kari Lehtinen sanoo tiedotteessa.

Icehearts toimii ympäri maan lasten sosiaalityön parissa. Turun Iceheartsin kasvattajana toimivan Niko Valikaisen Icehearts-joukkueessa on noin 20 lasta, joiden perheille Stadionravintolan annokset jaetaan. Valikainen noutaa päivittäin annokset jalkapallostadionilta ja kuljettaa ne henkilökohtaisesti niitä tarvitseville perheille.

– Toiminnassamme on mukana paljon yksinhuoltajaperheitä ja perheitä, joiden taloudellinen tilanne on haastava. Nämä poikkeusajat luovat heille erityisiä haasteita. Pienillä toimilla, kuten tarjoamalla ja kuljettamalla heille lämpimät ateriat, voimme osaltamme auttaa arjessa. Olemme jo näiden muutaman päivän aikana saaneet perheiltä paljon positiivista palautetta. Olemmekin erittäin kiitollisia tästä mahdollisuudesta, Valikainen kiittelee.

Ravintola ja Icehearts aikovat jatkaa lämpimien aterioiden jakamista ja toimittamista niin kauan kuin kansallinen ohjeistus sen sallii. Ravintolan annoksia myydään mukaan suoraan jalkapallostadionilta myös muille asiakkaille.