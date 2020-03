Koronakurimukseen helpotusta – mittava Turkupaketti pyrkii auttamaan yrityksiä

Koronaepidemian taloudelliset vaikutukset elinkeinoelämään, yksityiselle sektorille ja järjestökentälle ovat olleet merkittäviä.

Turun kaupunki haluaa toimillaan tukea ja helpottaa yritysten ja yhdistysten akuuttia taloudellista tilannetta.

Maanantaina 30.3. kokoontuvalle kaupunginhallitukselle esitetään hyväksyttäväksi Turkupaketti, joka sisältää linjauksia maksuaikakäytäntöihin, sopimusmuutoksiin ja avustuksiin sekä kaupungin perimiin tilavuokriin. Kaupunginhallitukselle tuodaan erillinen esitys asiakasmaksuista.

– Turun kaupunki kantaa huolta siitä, miten kaupungin elinkeinoelämä selviää koronaviruksen aiheuttamasta poikkeustilanteesta. Turku tukee ja auttaa kaikin käytettävissä olevin keinoin yrityksiä selviämään, sanoo Turun kaupunginjohtaja Minna Arve.

Turun kaupunki tulee yrityksiä vastaan monin tavoin ja hakee joustoja myös koko Turku-konsernissa yritysten toimintaedellytysten varmistamiseksi. Turun toimintamahdollisuuksia rajoittaa valtiontukisääntely, joka koskee kaikkia toimenpiteitä, joissa julkinen sektori myöntää yrityksille tukea tai muuta etua. Turkupaketin avulla tehdään toiminnallisia muutoksia, joiden seurauksena pyritään keventämään yritysten ja yhdistysten taloudellista painetta ja ehkäisemään erityisesti akuutteja kassakriisejä. Tavoitteena on turvata kaupungin elinvoimainen toimintaympäristö pitkällä aikavälillä sekä välttää työpaikkojen pysyvät menetykset.

Turkupaketin linjausesityksissä on mainittu, että kaupungin ostolaskujen maksuehto (30 vuorokautta) muutetaan siten, että laskut maksetaan heti kun ne on hyväksytty. Linjauksen seurauksena laskuttajat saavat pääomat huomattavasti nykyistä nopeammin. Kaupungin lähettämien laskujen normaali maksuehto on 14 päivää. Turkupaketin esityksen seurauksena asiakkaan maksuaika pitenee välittömästi 30 vuorokauteen.

Myös monet Turun kaupungin tiloissa ulkopuolisina vuokralaisina toimivat ovat joutuneet taloudellisiin vaikeuksiin. Turun kaupunki voi vuokralaisen erillisestä pyynnöstä siirtää vuokranmaksua 3 kuukauden osalta. Tällöin siirretyille vuokrille laaditaan yksilöllinen maksuaikataulu takaisinmaksusopimuksineen ja annetaan enintään 24 kuukauden takaisinmaksuaika.

Vuokraa ei myöskään peritä kaupungin sulkemissa kulttuuri- ja liikuntalaitoksissa toimivilta vuokralaisilta siltä ajalta, kun kaupunki on määrännyt tilat suljettaviksi.

Turku suosittelee kaikille konsernin yhteisöille, että ne noudattaisivat soveltuvin osin kaupungin linjauksia. Koska yhtiöt ja säätiöt toimivat hyvin erilaisilla toimialoilla, niille ei ole mahdollista antaa kattavaa, yksityiskohtaista ja sitovaa ohjeistusta. Yhteisöjä kuitenkin kannustetaan käyttämään tapauskohtaiseen harkintaan perustuvia joustoja, joilla voidaan helpottaa ahdinkoon joutuneiden tilannetta.