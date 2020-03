Turussa avattu psyykkisen tuen puhelin ja vähävaraisten elintarvikeapu käynnistymässä

Turun kaupungin hyvinvointitoimiala tiedottaa, että 23.3. avautuneessa Mäntymäen terveysaseman hengitystieinfektiopotilaiden vastaanotolla on hoidettu maanantaina 110 potilasta. Potilaat ohjautuvat hengitystieinfektiovastaanotolle Turun terveysasemien puhelinpalvelun sekä sähköisen Omaolo-palvelun kautta. Vastaanotto toimii vain ajanvarauksella, eikä siellä oteta koronavirusnäytteitä. Hengitystieinfektiovastaanotolle kuljetaan Turun kaupunginsairaalan entisen päivystyksen pääoven kautta.

Turun terveysasemien puhelinpalvelussa on ollut ruuhkaa viime viikkoina tavanomaista enemmän. Päivittäin terveysasemien puhelinpalveluun tulee arviolta 1500 puhelua ja luku on selvästi enemmän kuin normaalisti. Turun kaupungin koronapuhelimeen tulee päivittäin noin 100 puhelua. Apua ja keskustelutukea tuo myös tänään keskiviikkona avattu psyykkisen tuen päivystyspuhelin. Terveydenhoidollista ohjausta ja neuvontaa annetaan edelleen erillisestä koronapuhelimesta

Turun kaupungin psykososiaaliset palvelut tarjoavat puhelimitse psyykkistä tukea koronaan liittyvissä huolissa ja ahdistuksessa. Kaksi neuvontanumeroa palvelee arkisin (ma-pe) klo 8.30-15.30

Psyykkisen tuen puhelimiin voivat soittaa kaikki turkulaiset, myös Turun kaupungin työntekijät, jotka haluavat purkaa koronavirusepidemiaan liittyvän poikkeustilanteen herättämiä ajatuksia ja tunteita. Ammattilaisten antamalla puhelinneuvonnalla pyritään löytämään keinoja ahdistuksen hallintaan ja tarjoamaan tukea arjessa jaksamiselle. .

Puhelinnumerossa 040 619 4361 puheluihin vastaa psykologipalveluiden nuoriso- ja aikuistyön tai neuvolan psykologi. Lapsiperheasioihin liittyviin kysymyksiin vastaa Kasvatus- ja perheneuvolan psykologi tai sosiaalityöntekijä puhelinnumerossa 040 193 7247.

Kaupunki pyrkii käynnistämään mahdollisimman pian vähävaraisten elintarvikeavun. Kaupunki turvaa myös poikkeusolosuhteissa heikoimmassa sosiaalisessa asemassa olevien elintarvikeapua. Monet ruoka-aputoimijatkin ovat joutuneet supistamaan toimintaansa hallituksen viime viikolla antamien säännösten perusteella. Leipäjonoja on vähennetty ja eri yhteisöjen järjestämiä ruokailuja on lopetettu. Lahjoitetun ja ylijäämäruuan jakelun turvaamiseksi Turkuun on perusteilla palvelupuhelin, johon vähävaraiset elintarvikeapua tarvitsevat voivat soittaa ja saada ylijäämäruokakassin ovelleen. Ruokien keräämisestä ja pakkaamisesta vastaa Operaatio Ruokakassi ja kaupungin työntekijät toimittavat kassit tarvitseville. Toiminta pyritään käynnistämään tämän viikon lopussa tai ensi viikon alussa. Asiasta tiedotetaan tarkemmin toiminnan käynnistyessä.