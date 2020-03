Turkulaisravintola Hus Lindman on hakeutunut konkurssiin. Asiasta kertoo Åbo Underrättelser.

Lehden haastattelema ravintoloitsija Henrik Ulfstedt kertoo yhtiönsä menettäneen peruutusten vuoksi puolen miljoonan euron tulot.

Takaisku oli hänen mukaansa aivan suuri kestettäväksi.

Lounas-, kokous- ja tilausravintola Hus Lindman on toiminut Piispankadulla vuodesta 2011. Itse rakennus on rakennettu vuonna 1833 ja se on Museoviraston suojelema. Rakennus remontoitiin lähes alkuperäiseen asuunsa vuonna 2010.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Ennen Hus Lindman -ravintolaa, tila kuului Åbo Akademin valtiotieteellisen tiedekunnan rakennuksiin.

Ravintola sulki ovensa 18. maaliskuuta vallitsevan koronavirusepidemian vuoksi. Saman teki myös yhtiöön kuuluva kahvila, vuonna 2015 perustettu Café Fika.

Koko 14 hengen henkilökunnalla on jo lomautusvaroitus.