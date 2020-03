Luonnonperintösäätiö suojeli metsän lähellä Kurjenrahkan kansallispuistoa – alueella saa liikkua edelleen vapaasti

Luonnonperintösäätiö on ostanut Kettukallio-nimisen metsäkiinteistön suojelutarkoituksessa läheltä Kurjenrahkan kansallispuistoa. Metsälle haetaan luonnonsuojelulain mukainen rauhoitus, joka suojaa alueen kasvillisuuden ja muun eliöstön sekä takaa maapohjan säilymisen luonnontilassa. Alueella saa rauhoituksen jälkeen vapaasti liikkua, marjastaa ja sienestää.

Kettukallio sijaitsee Paattisten Tortinmäeltä noin 25 kilometriä Turun keskustasta pohjoiskoilliseen. Kettukallion pinta-ala on vajaa kymmenen hehtaaria ja se edustaa tyypillistä eteläboreaalista havumetsää. Valtaosa siitä on mustikkatyypin tuoretta kangasmetsää ja pieni osa puolukkatyypin kuivahkoa kangasta. Viidennes kuuluu kanervan hallitsemaan kuivaan metsätyyppiin, jolla myös paikan nimen antanut avokallio poronjäkälineen sijaitsee. Puustosta vähän yli puolet on mäntyä ja loput kuusta.

Luonnonperintösäätiön mukaan ylispuut ovat noin yhdeksänkymmenen vuoden ikäisiä ja osa männyistä on jo vanhempia kilpikaarnaisia petäjiä. Ylispuusto on pitkään kasvanut ilman harvennushakkuita, joten puuta on kuutioissa kertynyt jo paljon, keskimäärin lähes 300 kuutiometriä per hehtaari, mikä on noin kaksi kertaa enemmän mitä Varsinais-Suomen metsissä keskimäärin on.

– Puusto on iältään melko yhtenäistä. Erirakenteisuutta alkaa muodostua metsään hiljalleen tuulenkaatojen myötä ja samalla monille metsälajeille tärkeän lahopuuston määrä alkaa kasvaa. Jo nyt metsä kelpaa hömö- ja töyhtötiaisen kaltaisille vanhan metsän lajeille, mutta lahopuustoa vaativia sieni- ja hyönteislajeja metsästä ei vielä löydy. Muutama suopainanne kallioalueen ympärillä lisää alueen monimuotoisuutta. Metsässä on myös kauneutta ja helppokulkuisuutta, mikä miellyttää useimpia retkeilijöitä, Luonnonperintösäätiön tiedotteessa kerrotaan.

Luonnon monimuotoisuuden suojelun ohella Kettukallion rauhoittaminen suojaa myös sen toimintaa hiilinieluna. Hiilivarastona metsä on jo nyt merkittävä ja hiilen määrä tulee vielä pitkään kasvamaan. Hiiltä varastoituu puuaineksen ohella myös karikkeen mukana maaperään. Maaperään vanha metsä voi kerryttää hiiltä nykykäsityksen mukaan jopa tuhansia vuosia, vaikka puuston ja muun kasvillisuuden määrä ei enää kasvaisikaan.