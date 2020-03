Varsinais-Suomessa 39 koronatartuntaa – koko maassa 792 sairastunutta

Anne Savolainen

Varsinais-Suomen tartuntamäärä on kasvanut 39:ään. Tyksin johtajaylilääkäri Mikko Pietilä kuvailee yliopistollisen keskussairaalan kokonaistilannetta levolliseksi.

– Tyksissä tilanne on hyvin rauhallinen ja tapausmäärien kasvuvauhti on edelleen maltillinen.

Pietilä toteaa, että kaiken kaikkiaan tartunnan saaneiden määrä on jonkin verran virallista lukua korkeampi, sillä lievimpiä tapauksia ei testata.

– Pyrimme koko ajan lisäämään testausta ja nopeuttamaan tulosten saantia, mutta tilanne on meillä kohtuullisen hyvä.

Johtajaylilääkäri muistuttaa, että väestötason testaus edellyttäisi kymmenien tuhansien testien tekemistä, eikä testeistä saatava hyöty vastaisi testaukseen käytettyä työpanosta.

Erikoisvastuualueen (ERVA) koronapotilaista sairaalahoidossa on yksi henkilö. Turun alueeseen kuuluvat myös Pori ja Vaasa.

– Tietoturvasyistä emme voi avata sitä, minkä tasoisessa sairaalahoidossa potilas on, Pietilä kertoo.

Tyksissä henkilökunnan suojavarusteista ole absoluuttista pulaa, mutta säästäväisyyteen kannustetaan.

– Saamme kyllä jonkin verran tavaraa ulkomailta, mutta suojatarvikkeiden tarve tulee kasvamaan, Pietilä miettii.

Myös Huoltovarmuuskeskuksen varastojen avaamisesta päätettiin maanantaina. Huoltovarmuuskeskuksen perustuotanto-osaston johtaja Jyrki Hakola kertoi Turun Sanomille aiemmin tässä kuussa, että terveydenhuollon henkilökunnan tarvitsemien erilaisten suojaimien riittävyyden takaaminen kuuluu keskuksen toimialaan.

– Suomessa on kuitenkin ollut hyvin vahva ennalta varautumisen kulttuuri, mikä näyttää nyt voimansa. (TS 10.3.)

Suomessa on todettu tiistai-iltapäivään mennessä yhteensä 792 laboratoriovarmistettua uuden koronaviruksen aiheuttamaa tautitapausta. Luku perustuu laboratoriovarmistettuihin lukuihin, jotka THL (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos) on kerännyt suoraan sairaanhoitopiireiltä.

Rekisteriin ilmoitetuista tapauksista 61 prosenttia on miehiä ja 39 naisia, ja suurin osa Suomessa todetuista tapauksista on ollut lieviä.

Sairaalahoitoa vaativia potilaita Suomessa on tällä hetkellä 40, joista 11 on tehohoidossa. Suomessa on todettu yksi koronavirustartunnan aiheuttama kuolema.

Sairaalahoidosta on jo toipunut ja kotiutunut useita henkilöitä.