Someron kirjastoauto toimittaa ikäihmisten lainakirjat kotiovelle

Someron kirjasto toimittaa koronaviruksen riskiryhmiin kuuluville kirjoja ja muuta laina-aineistoa kotioven taakse.

Henkilökunta soittaa kaikille yli 70-vuotiaille, jotka tekevät varauksia kirjastoon. Puhelimessa sovitaan toimituksesta esimerkiksi postilaatikkoon tai ovenkahvaan.

Myös muut riskiryhmiin kuuluvat kuin yli 70-vuotiaat voivat pyytää kirjastosta lainoja suoraan kotiin.

Kaikkien toimitettavien kirjojen kannet desinfioidaan ja kirjat pakataan muovipusseihin. Kirjastoauton kuljettaja toimittaa paketteja perille sitä mukaa, kuin ehtii. Kirjastosta kirjoja ei voi hakea, vaan palvelu toimii ainoastaan kotipalveluna.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

– Palvelulla haluamme ilahduttaa asiakkaitamme ja myös kannustaa riskiryhmiin kuuluvia ihmisiä pysymään kotona, kuten hallitus on ohjeistanut. Kotona on mukavampi viettää aikaa, kun seurana on hyvä kirja, toteaa kirjastonjohtaja Laura Tyysteri tiedotteessa.