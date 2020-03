Kolmas voitto toden sanoo – Vuoden lintuyhdistys on Turusta

BirdLife Suomi on valinnut vuoden 2020 lintuyhdistykseksi Turun Lintutieteellisen Yhdistyksen (TLY). Valinta perustuu erityisesti yhdistyksen toteuttamiin useisiin korkealaatuisiin linnustoselvityksiin, monipuoliseen retkiopastustoimintaan ja lintuasematoimintaan.Turun Lintutieteellinen Yhdistys on valittu vuoden lintuyhdistykseksi aiemmin vuosina 1981 ja 1992.

Turun Lintutieteellinen yhdistys on viime vuosina inventoinut laajasti muun muassa saariston ja suoalueiden linnustoa. Viime vuonna yhdistys sai valmiiksi maakunnallisesti tärkeiden lintualueiden selvityksen, jonka tulokset auttavat muun muassa maankäytön suunnittelijoita ottamaan linnut kaavoituksessa paremmin huomioon.

Yhdistys tunnetaan suosituista Turun Ruissalon lintukävelyistä ja aktiivisista linturetkioppaista. Opastetuilla lintukävelyillä on ollut säännöllisesti kymmeniä osallistujia. Pelkästään viime vuonna yhdistys järjesti yli sata opastettua tapahtumaa. Paraisten Jurmossa on toiminut jo vuodesta 1962 yhdistyksen ylläpitämä lintujen havainnointi ja laskenta-asema . Viime vuosina lintuaseman toiminta on edelleen tehostunut, mikä on johtanut muun muassa lintujen rengastusmäärien selvään kasvuun.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Vuosikymmenten ajan TLY on ylläpitänyt alueensa lintuhavaintoarkistoa. Siinä on nykyään yli kolme miljoonaa havaintoa, joista vanhimmat ovat 1800-luvulta.

Turun Lintutieteellinen Yhdistys on perustettu vuonna 1966, ja siihen kuuluu tällä hetkellä noin 1 150 jäsentä.

BirdLife Suomi on maamme lintuyhdistysten keskusjärjestö, jolla on 30 jäsenyhdistystä. Vuoden lintuyhdistys on nimetty vuodesta 1980 lähtien.