Joukahaisenkadulle uusi toimistokiinteistö – pääkäyttäjäksi tulee Kela

Turun Kupittaalle osoitteeseen Joukahaisenkatu 9 C ja D nousee kiinteistö, jonka kerrosala on noin 8500 neliömetriä ja se sijoittuu samalle tontille vuonna 2018 valmistuneen Pohjola Sairaalan kanssa. Kela vuokraa kahdeksankerroksisesta rakennuksesta neljä kerrosta eli noin puolet.

Turun Teknologiakiinteistöt ja Kansaneläkelaitos ovat solmineet 15 vuoden vuokrasopimuksen koskien noin 4200 neliömetrin toimistotiloja, jotka toteutetaan Turun Tiedepuistoon rakennettavaan uuteen toimistorakennukseen. Kelan asiakaspalvelu jää Turun keskustaan yhteisiin tiloihin Turun kaupungin kanssa. Kiinteistöön tulevat sijoittumaan Kelan Turussa tehtävät tukitoiminnot.

– Kelan tulo asiakkaaksemme on erinomaista jatkoa tammikuussa allekirjoitetulle Turku Energian sopimukselle. Se on osoitus Teknologiakiinteistöjen konseptin ja Turun Tiedepuiston alueen toimivuudesta. Positiivista on myös se, että kiinteistön myötä pystymme tarjoamaan tiloja uusille toimijoille, mikä on tilanpuutteen vuoksi ollut viimeisten vuosien aikana hankalaa. Hankkeen jälkeen Tiedepuiston vanha puoli alkaa olla käytännössä rakennettu ja on aika siirtää katse moottoritien yli, uuden Tiedepuiston ja alueet yhdistävän Tiedepuiston kannen rakentamiseen, sanoo Teknologiakiinteistöjen toimitusjohtaja Mikko Lehtinen.

Tavoitteena on, että rakentamaan päästään viimeistään elokuussa 2020 ja kiinteistö valmistuu toukokuussa 2022. Rakennuksen suunnittelee Aihio Arkkitehdit, ja sen kehittämisestä ja toteuttamisesta vastaa Skanska.

Rakennus toteutetaan LEED-ympäristösertifikaatin neljännen version Gold-tason mukaisesti, mikä tarkoittaa, että kiinteistön aiheuttama ympäristökuormitus ja energiankulutus pyritään minimoimaan koko sen elinkaaren ajan.