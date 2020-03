Hanne Yli-Parkas

Varsinais-Suomessa on toistaiseksi todettu yli kolmekymmentä koronavirustartuntaa. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Mikko Pietilä kertoo, että viimeisin luku on sunnuntaita edeltävältä ajalta.

– Tarkka luku on 33. Kolme heistä on meidän alueellamme asuvia ihmisiä, mutta joiden tartunta on todettu muualla, Pietilä selvittää.

Luku on kaksi kertaa suurempi, kuin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n sivuilta löytynyt tieto Varsinais-Suomen osalta. THL oli kirjannut maakuntaan toistaiseksi vain viisitoista tartuntaa.

Selitys erolle on Pietilän mukaan yksinkertainen.

– Se viisitoista tulee siitä, että THL ei ole vielä päivittänyt meidän lukuja sivuilleen. Heillä pitäisi olla viimeisin tieto, mutta tilanne laahaa siellä hieman vielä jäljessä.

Sairaanhoitopiiri raportoi vielä epidemian alkuvaiheessa itse yksittäisistä tartuntalöydöksistä. Nyt se ei lähetä enää erillisiä tiedotteita uusista tapauksista lukuun ottamatta sellaisia, joilla arvioidaan olevan laajaa yhteiskunnallista merkitystä.

Sen sijaan sairaanhoitopiiri raportoi tartuntatilanteesta THL:lle, joka puolestaan tiedottaa niistä kootusti yhdessä muiden sairaanhoitopiirien tietojen kanssa. Turun Sanomiin yhteyttä ottanut lukija arvelee, että THL:n sivuilta löytynyt tieto "vain" viidestätoista tartunnasta on saanut osan maakunnan asukkaista ajattelemaan, että julkisilla paikoilla liikkumista ei tarvitse välttää turhan tarkkaan.

Pietilä muistuttaa kuitenkin epidemian luonteesta.

– Onhan Varsinais-Suomessa parempi tilanne kuin esimerkiksi Uusimaahan verrattuna. Mutta yhdyn hallituksen sanomaan siitä, että nyt kannattaa käyttää harkintaa siinä, mitä tekee. En lähtisi muuttamaan valtiovallan ohjeistuksia. Vaikka tilanne on tällä hetkellä hyvä, tilanne voi huonontua nopeastikin, sitä enemmän mitä ihmiset liikkuvat. Se kuuluu epidemian luonteeseen, Pietilä tiivistää.

Myös THL muistuttaa sivuillaan, että näytteenottopäivästä kuluu kahdesta neljään päivää, ennen kuin näyte on analysoitu, kirjattu rekisteriin ja tieto on päivittynyt rekisteriin. Sunnuntaina THL päivitti lukujaan niin, että nyt Suomessa on todettu yhteensä 626 laboratoriovarmistettua koronaviruksen aiheuttamaa tautitapausta.

Tartuntatautirekisteriin oli puolestaan ilmoitettu sunnuntaihin mennessä yhteensä 418 tautitapausta.

Jatkossa THL alkaakin kerätä tiedot laboratoriovarmistetuista koronavirustartunnoista tartuntatautirekisteristä. Tähän mennessä THL on koostanut tiedot käsin sairaanhoitopiirien ja laboratorioiden eri tavoin toimittamista luvuista.

Tietojen saamisessa on ollut viiveitä, minkä vuoksi THL:n päivittäisissä luvuissa ja sairaanhoitopiirien itse kertomissa luvuissa on voinut olla eroja.

– Koronavirustapaukset näkyvät rekisterissä sitä mukaa, kun laboratoriot ja sairaanhoitopiirit ilmoittavat niistä. Raportoinnissa saattaa olla alkuvaiheessa hieman viiveitä sekä alueellista vaihtelua, THL:n johtava asiantuntija Carita Savolainen-Kopra kommentoi maanantaina.

THL muistuttaa, että tartuntatautirekisterinkin luvuissa näkyy vain osa tartunnan saaneista, sillä esimerkiksi kaikkia lieväoireisia ei testata.