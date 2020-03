Tue paikallista – Visit Turku on luonut palvelun kotiseudun yritysten tueksi

Koronaviruksen jyllätessä ja eristäessä ihmisiä neljän seinän sisälle, yrittäjien huolena on tietysti yritysten selviäminen epidemian yli.

Visit Turku rohkaisee kannattamaan paikallisia yrityksiä nyt enemmän kuin koskaan. Keinoksi on valittu kissmyturku.fi-sivustolla toimiva KISSKA-palvelu, jossa on tarjolla linkkilistaa paikallisista yrityksistä. Listalta löytyy ravintoloita, muotoilijoita, kädentaitajia sekä matkailualan yrityksiä, joilta voi hankkia lahjakortteja. Perjantaina 20.3. avattu palvelu täydentyy sitä mukaa, kun uusia kumppanuusyrityksiä hypähtää kyytiin. Jos yrityksellä ei ole omaa verkkokauppaa, sen lahjakortteja voidaan lisätä Visit Turun verkkokauppaan.

– Visit Turussa pidämme tärkeänä tehdä asioita yhdessä ja auttaa toisiamme kriisin keskellä. Jotta tämä näkyisi viipymättä myös tekoina, loimme ripeästi palvelun, jonka avulla matkailijat voivat tukea matkailualan yrittäjiä ostamalla lahjakortteja, kertoo Visit Turun matkailujohtaja Anne-Marget Hellén.

Aiemmin on avattu myös Tue turkulaista -verkkokauppa, joka on myös samankaltainen yhteinen markkinapaikka, johon Turun kaupunki, Turun Ydinkeskustayhdistys, Turun Kauppakamari, Turun Nuorkauppakamari ja Viestintäliiga kumppaneineen on kokoamassa lahjakorttikauppaa Turun alueen yrityksille.