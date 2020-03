Lounaspaikka: Kotiruokaa nykypäivän otteella

Ravintola Focca on toiminut Kaarinassa hotelli Kivitaskun tiloissa jo useamman vuoden ajan. Viimeiset kaksi vuotta ravintolaa ovat pitäneet Susanna Boström ja Maria Jokinen.

– Olemme molemmat olleet täällä töissä pidempään. Ravintolaa piti aikaisemmin Marja Vaiste ja olimme hänellä töissä. Kun Vaiste luopui tästä paikasta, me päätimme siirtyä yrittäjiksi ja jatkaa toimintaa, Jokinen kertoo.

– Lounasravintolaa oli helppo tulla pitämään, koska paikka oli jo tuttu ja asiakaskuntakin suhteellisen vakiintunutta, Boström jatkaa.

Normaalisti sadan asiakaspaikan Foccassa käy päivittäin lounaalla vajaa pari sataa asiakasta. Ravintola on remontoitu vajaa vuosi sitten ja paikka on mukavan tunnelmallinen. Ravintolasalin keskeisellä paikalla on noutopöytä, ja kabinetti tarjoaa tilat yksityistilaisuuksille.

– Lounaalla tarjoamme niin sanottua perinteistä kotiruokaa, mutta uudella tvistillä valmistettuna. Teemme lähes kaiken alusta saakka itse, myös leivät, ja suosimme lähiruokaa. Ostamme esimerkiksi vihannekset suoraan tuottajilta, Boström kertoo.

Lounas on buffetlounas. Näin poikkeustilanteessakin ravintoloitsijat ovat valinneet näin.

– Olemme kuitenkin muuttaneet toimintatapaamme niin, että me annostelemme lounaat. Pelkkiin annoslounaksiin emme ole toistaiseksi siirtyneet, sillä näin asiakkaamme saavat edelleen määritellä itse annoskokonsa, Jokinen jatkaa.

Ravintolayrittäjien mukaan Foccan asiakaskunta muodostuu lähiseudulla työskentelevistä ihmisistä, mutta kauempaakin saavutaan paikalle.

– Lisäksi lounaalla käy eläkeläisiä. Lounaamme alkaa jo kello 10.30, sillä seudulla on monia työmaita, joissa työt alkavat aikaisin, joten aikaiselle lounaallekin on tarvetta, Jokinen kertoo.

– Meillä on lisäksi pitopalvelua, joka on otettu vastaan hyvin. Esimerkiksi paikalliset yritykset ovat hyödyntäneet palvelujamme sekä paikallinen urheilujoukkue, jolla on ollut tapana noutaa ruokaa mukaan täältä pelimatkoille, hän jatkaa.

Riitta Salmi Ravintola Focca löytyy Kaarinasta.

Lounaalla suosikkiruuiksi asiakkaiden keskuudessa ovat muodostuneet leikkeet sekä hampurilaiset, sellaiset ruuat, joita ei Jokisen ja Boströmin mukaan valmisteta niin usein kotona.

– Toki perinteinen hernekeittopäivä on suosittu. Kun tarjosimme laskiaisviikolla tiistaina hernekeittoa, asiakkaat olivat ihmeissään, miksi ei myös torstai ollut hernekeittopäivä, Boström hymyilee.

Foccassa lounaalla on tarjolla runsaan salaattipöydän lisäksi itse leivottua leipää, kahta erilaista lämmintä ruokaa ja keittolounas. Lisäksi lounaaseen sisältyy jälkiruoka sekä kahvi tai tee. Erityisruokavaliot on huomioitu ja esimerkiksi gluteenittoman annoksen saa erikseen keittiön puolelta.

Vierailupäivänä tarjolla oli suppilovahverokeittoa, lasagnea sekä kasvislasagnea. Jälkiruuaksi oli mustikkapiirakkaa ja vaniljavaahtoa.

– Vaikka tilanne on tällä hetkelle poikkeuksellisesti haastava, kävi meillä ruokailijoita tänään noin sata. Nyt meiltä saa myös tilattua lounaan lähialueille työpaikalle tai kotiin kuljetettuna, Boström sanoo.

Ravintola kuuluu hävikkiruokaa myyvään ResQ Clubiin, joten palvelun kautta myydään ylimääräistä ruokaa päivän päätteeksi.

