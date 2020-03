Kehon stressi pois tärisemällä

Aliisa Tiuraniemi asettuu selälleen pehmeälle matolle jalat hieman koukussa. Miltei saman tien hänen kehonsa aloittaa pienen tärinän kuin itsestään. Monella aloittelijalla koko kehon tärinän opetteluun voi mennä helposti kuukausia.

Niin meni myös Tiuraniemellä, joka löysi TRE-tärinäterapian hieman vahingossa kolmisen vuotta sitten kouluttautuessaan tantraohjaajaksi. TRE (tension release excercise) perustuu siihen ajatukseen, että tärinä on kaikille nisäkkäille ominainen taito, jolla keho voi purkaa stressiä.

– Kun ihmisellä on stressiä, ihminen supistuu, Tiuraniemi sanoo ja vetää esimerkinomaisesti hartiat kasaan.

– Ihmiset ovat pitkään tuominneet tärinän heikkoudeksi. Kehosta voidaan kuitenkin täristä pois se stressi, mitä on elämän aikana kertynyt.

Hän tietää, mistä puhuu. Sosiaalialan töitä tehnyt Tiuraniemi koki työuupumuksen oireita ja lähti tutustumaan tantraan ja tärinään. Hänen kehonsa oli niin ylivirittynyt, että tärinää oli vaikeaa käynnistää. Se turhautti.

Sinnikäs harjoittelu kuitenkin kannatti, ja kahden vuoden sisään tärinästä oli tullut osa arkea. Tärinän opettelun myötä Tiuraniemen elämässä muuttui paljon. Hän kokee, että kehon liikkuvuus parani, samoin selän ja jalkojen virheasennot, joiden myötä monet kivut vähenivät. Kehon jäykkyyden poistuminen vaikutti myönteisesti jopa lauluääneen. Tärkein muutos oli kuitenkin henkisessä olossa.

– Aiemmin olin jatkuvasti taistele tai pakene -tilassa. Oli stressiä, kiireen tuntua ja kehon jäykkyyttä. TRE:n myötä ylivirittyneisyystila alkoi laskea.

– Minulla oli kaksi vaihdetta, täysillä tai totaaliuupunut. Nyt voin olla levollisessa tilassa ja saada asioita aikaiseksi.

TRE:n on kehittänyt amerikkalainen stressin- ja traumanhoidon asiantuntija, tohtori David Berceli. Hän on opettanut TRE-menetelmää yli 20 vuoden ajan. Menetelmää on käytetty useissa eri perheiden ja laajempien sosiaalisten yhteisöjen kohtaamissa traumoissa kuten luonnonkatastrofeissa.

TRE-ohjauksessa käytetään tiettyjä asentoja, joissa kehon on helppo alkaa täristä. Usein se alkaa jaloista, mutta se voi käynnistyä missä tahansa osassa kehoa, vaikkapa kasvoissa. Kaikilla kyse ei ole varsinaisesti tärinästä, se voi olla kiskottelua tai jotain pakkoliikkeiden näköistä, Tiuraniemi kertoo kokemuksia pitämiltään alkeiskursseilta.

– On sellainenkin ilmiö kuin tärinäkateus. Iso tärinä ei välttämättä kerro siitä, että se olisi parempaa kuin pieni. Oma keho tietää, miten sen pitää täristä. Jos alavartalo tärisee, sillä on jotakin täristävää, Tiuraniemi sanoo.

– Siinäkin ryhmä auttaa, saa tunteen että kaikki on normaalia. Tähän mennessä alkeiskurssin ensimmäisen tunnin jälkeen kaikki ovat tärisseet ainakin vähän.

Kun keho alkaa vapautua jännityksestä, mukana saattaa vapautua tunteita. Tiuraniemen mukaan kehon jännitykseen voi liittyä jokin tapahtuma, tunne tai muisto. Kun jännitys vapautuu, voi tulla itku, nauru tai viha. Mielen ei kuitenkaan tarvitse tietää, mistä tunne johtuu.

– Tämä on mielelle vapauttavaa hommaa. Olet vain läsnä ja annat kehon hoitaa homman. Moni käyttää tätä esimerkiksi psykoterapian rinnalla. Kun puhuu intensiivisistä asioista, keho voi jännittyä. Näin sen saa täristyä pois.

Sosiaalityöntekijäksi kouluttautuneen Tiuraniemen työelämä jakautuu nykyään moneen osaan. Hän toimii esimiehenä yksityisessä lastensuojeluyrityksessä. Hän on myös TRE-ohjaaja ja pitää säännöllisin väliajoin alkeis- ja jatkokursseja joko vuokraamassaan tilassa Turun Portsassa tai Shakta-joogakoululla. Hän antaa myös yksityisopetusta asiakkaiden kotona. Kerran kuussa hän vetää tantratyöpajoja Maa-Ilma Tantra -projektissa.

– Tärinäterapiaa on alettu ottaa maailmalla käyttöön esimerkiksi poliisien ja palomiesten työssä. Haluaisin viedä tärinän sosiaalialalle, sielläkin se voisi olla tärkeää. Olen vienytkin sen jo omalle työpaikalleni.

Tiuraniemeä viehättää TRE:ssä erityisesti se, että se ei ole mystifioitua, eikä sen takana ole uskomusjärjestelmää. Se on melko arkinen kehon harjoitus, joka on kaikille mahdollinen.

– Tärisen nykyään joka päivä. Joskus olohuoneen matolla, joskus katsoessani televisiota. Tänään tärisin ennen tätä haastattelua jännitystä pois. Kehoni kertoo minulle, kun se haluaa täristä, Tiuraniemi sanoo.