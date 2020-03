Marika Anttila

Turussa käynnistyy ensi viikolla Jokaiselle lapselle lounas -kampanja. Kampanjan tarkoituksena on auttaa erityisesti niitä vähävaraisia perheitä, joiden lapsille koulussa tarjottava lounas saattaa olla päivän ainoa lämmin ateria. Kampanjassa toimitetaan avun tarpeessa oleville perheille ruokakasseja poikkeustilan ajan 13. huhtikuuta saakka.

Kampanjan toteutuksesta ja rahoituksesta vastaavat ensimmäisessä vaiheessa itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö Itla, Ensi- ja turvakotien liitto, Lastensuojelun Keskusliitto, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Marttaliitto, Tiina ja Antti Herlinin säätiö sekä Tradeka. Ruokakasseja jaetaan koossa olevan rahoituksen turvin yli 550 lapsiperheelle Turun lisäksi Helsingissä, Vantaalla, Espoossa, Tampereella, Oulussa ja Jyväskylässä.

90 euron arvoinen ruokakassi toimitetaan joko suoraan kotiovelle tai muutoin yhteistyökumppaneiden kanssa sovittavalla tavalla. Kassi sisältää tarvittavat ainekset viikon pääaterioihin 4–6 henkiselle perheelle, ruokareseptit sekä D-vitamiinivalmisteen. Lisäksi kassiin sisältyy sähköinen kokkikurssi.

Ruokakassien jakelusta vastaa ravitsemuksellisen tasa-arvon puolesta toimiva yhteiskunnallinen yritys Venner, jolla on yhteistyökumppanuus Kauppahalli24:n ja K-ryhmän kanssa. Hope ry, Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhteisöt ja Mannerheimin Lastensuojeluliitto valitsevat autettavat lapsiperheet. Turussa kasseja jaetaan 75–80 perheelle.

Jokaiselle lapselle lounas -kampanjan toisessa vaiheessa kuka tahansa voi osallistua ja auttaa lapsiperheitä rahoittamalla ruokakasseja. Auttajat voivat ottaa suoraan yhteyttä Venneriin, info@venner.fi tai venner.fi.

– Sellaisiakin lapsia on Suomessa, joille lämmin ruoka on päivän ainoa ateria. Ajatus on, että saisimme yritysten lisäksi myös tavalliset ihmiset mukaan auttamaan näitä perheitä, toimitusjohtaja, professori Petri Virtanen itlasta kertoo.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö muistuttaa, että lapsiperheköyhyys ei ole uusi ilmiö, mutta se tulee näkyväksi erityisesti kriisiolosuhteissa. Koronaviruksen aiheuttama tilanne on erityisen vaikea, koska perheiden ruokakulut nousevat kaikkien perheenjäsenten syödessä kaikki ateriat kotona tai siksi, että perheen aikuisilla ei välttämättä ole resursseja arjen pyörittämiseen.

– Yhteiskuntamme on ensimmäistä kertaa sotien jälkeen poikkeusoloissa. Koronatilanne on iskenyt monien toimeentuloon ja vaatii kouluilta poikkeusjärjestelyjä. Pidän arvokkaana, että samalla kun valtio ja kunnat tekevät parhaansa ihmisten tilanteen helpottamiseksi, syntyy myös vapaaehtoista ihmisten välistä apua ja yhteisöllisyyttä. Siitä tämä ruokakassikampanja on erinomainen esimerkki. Kiitän kampanjan toteuttajia lähimmäisten eteen tekemästänne työstä, kannustaa sisäministeri Maria Ohisalo tiedotteessa.

Venner on toiminut 1,5 vuotta ja toimittanut tuona aikana yli 3500 ruokakassia pääkaupunkiseudulla ja Turussa. Venner on palkittu Arvoliiton vuoden ARVOteko-palkinnolla 2019.

Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiön tarkoituksena on edistää ja tukea Suomessa asuvien lasten ja lapsiperheiden hyvinvointia, yhdenvertaisuutta ja asemaa sekä hyvää tulevaisuutta. Säätiö edistää ja tukee myös vanhemmuutta sekä lasten kasvuoloja ja kasvatusta.