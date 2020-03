Paikalliset yrittäjät tarvitsevat tukeamme – turkulaiskampanja kannustaa unohtamaan ulkomaiset verkkokaupat

Anne Savolainen

Turkulainen graafisen alan yritys Prigi Oy rohkaisee kannattamaan paikallisia yrityksiä nyt enemmän kuin koskaan. Keinoksi on valittu julisteet, joissa englannin kielellä kehotetaan panostamaan paikallisuuteen. Prigin toimitusjohtaja Antti Punavaara kertoo, että terveyden jälkeen tärkeintä olisi nyt huolehtia oman kotiseudun yrityksistä.

– Kampanja toimii niin, että jokaisella on mahdollisuus ostaa kampanjajuliste tukeakseen viestiä. Julisteen ostanut saa, ja heitä kannustetaan jakamaan julisteen viestiä eteenpäin maailmalle omin sanoin, jotta saadaan sana leviämään.

Ajatuksena on, että esimerkiksi pienyrittäjä voi laittaa julisteen oman liiketilansa ikkunaan ja jakaa julisteen viestin hengessä sosiaaliseen mediaan.

– Tavallinen kuluttaja voi osoittaa arvojaan paikallisten palvelujen käyttäjänä. Joukossa on voimaa, niin kuin sanotaan, Punavaara muistuttaa.

Koronaviruksen eristäessä ihmisiä koteihinsa yrittäjien huolena on tietysti yritysten selviäminen epidemian yli. Siinä auttaa se, jos kampanja auttaisi maailmanlaajuiseen tottuneen ajattelun muuttamiseen paikallista suosivaksi.

– Haluamme saada paikallisten yritysten arvostusta nostettua sen sijaan että varsinkin nyt hädän hetkellä raha valuu globaaleihin verkkokauppoihin ulkomaille.

Punavaara painottaa, että kampanjan takana ei ole yrityksen oman yrityksen voimistaminen tai rahallinen hyöty.

– Me lupaamme yli sadan euron painotyötilauksissa hyvittää julisteen hinnan takaisin. Se on se raja, että emme tee tilauksella tappiota itse. Jos joku ostaa pelkän julisteen, summa käytetään suoraan kampanjan ylläpitämiseen ja tukemiseen.

Toistaiseksi kampanja on reippaasti miinuksella, koska kulut ylittävät tuotot vielä komeasti.

– Jos voittoa julisteiden myymisestä tulee, olemme päättäneet laittaa ne jotain kautta yrittämisen tukemiseen, Punavaara lupaa.

Alku on ollut lupaava, yhteistyökumppanit ja alueen yrittäjät ovat ottaneet viestin omakseen ja levittäneet sanaa.

– Hyvä esimerkki on Kupittaan Citymarket, joka on tehnyt monta erilaista postausta somessa aiheen tiimoilta. Samoin alueen ravintolat, jotka on ihan hätää kärsimässä viruksen vuoksi.