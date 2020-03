Raisa Korkki

Tyksissä on diagnosoitu kuusi uutta koronavirustartuntaa.

– Näissäkin tapauksissa on kyse ihmisistä, jotka ovat olleet laskettelemassa tai joiden tartuntaketju on muuten tiedossa. Tässä vaiheessa käsityksemme on, että tartuntoja on varsin rajoittunut määrä, johtajaylilääkäri Mikko Pietilä Tyksistä arvioi.

Hänen mukaansa Varsinais-Suomessa ollaan yhä tilanteessa, jossa tartuntaketjut pystytään jäljittämään. Tätä ennen Tyksin alueella ei diagnosoitu neljään päivään yhtään uutta tapausta.

Pietilä kertoo, että Tyksissä on testattu ihmisiä, joiden tiedetään altistuneen koronavirukselle. Positiivisia näytteitä on tullut vain satunnaisesti.

– Olemme reilun puolentoista tunnin automatkan päässä Helsingistä, missä tilanne on vaikeampi. Emme kuvittele, että tilanne säilyy nykyisen kaltaisena täälläkään. Kun epidemia alkaa alueellamme, on järkevää testata nykyistä enemmän, ja silloin me testaamme nykyistä enemmän.

Tyksin toimintaan ei ole vielä tehty suuria muutoksia. Leikkauksia on kuitenkin vähennetty. Koska leikkaussali- ja anestesiahoitajien työmäärä on vähentynyt, heitä on voitu kouluttaa työskentelemään tehohoidossa.

Tyks joutuu säännöstelemään koronavirustestauksessa tarvittavien suojavarusteiden ja reagenssien eli vaikuttavien aineiden käyttöä. Pietilä sanoo, että maailman suojavaruste- ja reagenssivarastot eivät ole rajattomat. Tällä hetkellä kumpiakin tarvitaan runsaasti ympäri maailman.

– Tarvitsemme suojavarusteita siihen tilanteeseen, kun potilaita oikeasti alkaa olemaan paljon. Silloin suojavarusteille on paljon suurempi tarve kuin tällä hetkellä.

Tyks saa todennäköisesti maalis-huhtikuun vaihteessa uuden laitteen, joka nelinkertaistaa koronanäytteiden analysointikapasiteetin. Pietilä korostaa, että tämän jälkeenkin näytteenotossa ja analysoimisessa tarvitaan henkilökuntaa.

Maailman terveysjärjestö WHO on painottanut, että laaja testaus on tärkeää epidemian hallinnassa. Pietilä sanoo, että WHO ajattelee asiaa pitkälti epidemologian näkökulmasta. WHO siis haluaa tietää, paljonko tautitapauksia kaikkineen on.

– Se on tietoa, joka olisi tietenkin hyvä olla. Ymmärrän periaatteessa WHO:n linjan, mutta se ei ole kovin käytännönläheinen terveydenhuollon näkökulmasta. Suomalainen linja on pragmaattisempi. Kun kapasiteettia on rajoitetusti, se täytyy kohdentaa sinne, missä siitä on kaikkein suurin hyöty.

Myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on samoilla linjoilla Pietilän kanssa siitä, että testauskapasiteetti tulee suunnata tärkeimmille ryhmille.