TOK sulkee ravintoloitaan – työntekijät Osuuskaupan muihin toimipisteisiin

Matkailu- ja ravitsemistoimiala on Suomessa vaikeuksissa COVID-19-koronaviruspandemian takia. Kysyntä ja asiakasmäärät ovat hotelleissa ja ravintoloissa vähentyneet merkittävästi, ja arvio on, että tilanne tulee vaikeutumaan edelleen. Ravintoloiden kysyntä on koronatilanteen vuoksi hiipunut jo viime viikosta lähtien. Ruuan kysyntä on siirtynyt koronaepidemian myötä lähes täysin ravintoloista koteihin.

Tästä johtuen Turun Osuuskauppa on päättänyt sopeuttamistoimenpiteenä sulkea 27.3.2020 alkaen toistaiseksi Solo Sokos Hotel Turun Seurahuoneen ravintoloineen, sekä 23.3.2020 alkaen Kauppakeskus Myllystä ravintola Rosson, Rapidon, Obran ja Tsikenin, Wiklund-keskuksesta ravintola VENNin ja Uudestakaupungista ravintola Kirsta & Kahvelin.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Hotellin ja ravintoloiden uudelleenavaamisen edellytyksiä tarkastellaan koronavirusepidemian vaikutusten selkiytyessä. Suljettujen ravintoloiden ja hotellin työntekijöille pyritään tarjoamaan töitä Osuuskaupan muista toimipisteistä.

− Ravintola- ja hotellityön vähenemisestä huolimatta esimerkiksi ruokakaupoissamme tarvitaan lisää työvoimaa. Jo nyt asiakkaiden vähennyttyä ravintoloissamme henkilökuntaa on siirtynyt ruokakaupan puolelle auttamaan työkavereita, kertoo toimialajohtaja Mikko Eskelinen Turun Osuuskaupasta.