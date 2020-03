Varsinais-Suomelle jaossa 325 000 euroa – kohdistetaan koronahaittoihin

Leena Korja-Kaskimäki

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) on myöntänyt yhteensä viisi miljoonaa euroa maakunnille niiden omaehtoiseen kehittämiseen. Varsinais-Suomen osuus on 325 000 euroa. Varat käytetään maakunnan liiton päätösten mukaisesti, mutta ministeriö huomauttaa, että rahat on mahdollista kohdentaa koronavirusepidemian aiheuttamien haitallisten vaikutusten hillintään ja niistä toipumiseen maakunnan alueella.

Rahaa oli jaossa yhteensä viisi miljoonaa. Kaikki maakunnat saivat hieman vajaat 195 000 euroa, minkä päälle maksetaan väestömäärän perusteella lisärahoitusta.

Varsinais-Suomen maakuntajohtajan Kari Häkämiehen mukaan liiton on tarkoitus käyttää rahaa juuri koronavirusepidemian haittojen hillintään. Käytännön toimista päätetään myöhemmin.

Lisäksi ministeriö myönsi yhteensä 1,5 miljoonaa euroa siltasopimuksiin Pirkanmaalle, Kainuuseen ja Pohjois-Savoon.