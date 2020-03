Kerro kokemuksesi stereotypioista

Onko joku leimannut sinut nalkuttajaksi tai putkiaivoksi? Oletko sitä mieltä, että naisen kuuluu olla miestä lyhyempi tai että keski-iässä iskee kriisi?

Kerro meille, millaisia kokemuksia sinulla on stereotypioista. Millaisia stereotypioita sinuun on kohdistettu ja miltä tämä on tuntunut? Milloin olet itse tulkinnut ihmisiä tai tilanteita stereotypialasit silmillä? Millaiset asiat saavat sinut ajattelemaan stereotyyppisesti? Oletko murtanut stereotypioita? Miten?

Olemme kiinnostuneita kaikenlaisista stereotypioista, stereotypiakokemusten ei siis välttämättä tarvitse liittyä sukupuoleen tai parisuhteisiin.

Vastaa alla olevaan kyselyyn.

Koostamme lukijoiden vastauksista jutun, jonka aiheena ovat lukijoiden kokemukset stereotypioista.