Salon seurakunta aloittaa yt-neuvottelut – Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä ei näe yt-uhkaa ilmassa

Salon seurakunta aloittaa yt-neuvottelut koronaviruksen vaikutusten vuoksi. Asiasta kertoo Salon Seudun Sanomat.

Lehden mukaan kirkkoherra Timo Hukka esittää neuvottelujen aloittamista kirkkoneuvostolle, joka kokoontuu ensi keskiviikkona.

Peruste neuvotteluille on useiden seurakunnan toiminnan jättäminen tauolle ja tapahtumien peruminen. Esimerkiksi leiri- ja matkatoiminta on keskeytetty, useat yleisötapahtumat on peruttu samoin kaikki riskiryhmiä koskeva harrastustoiminta. Suurin osa diakoniasta ja lapsi- ja nuorisotyöstä on myös keskeytetty tai peruttu.

Valtaosa tapahtumista ja toiminnoista on peruttu myös Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä.

Koronavirusepidemian maailmantaloudelle aiheuttama epävarmuus on huomioitu myös Turussa. Epidemian kulkua ja sen aiheuttamia muutoksia on vaikea arvioida, todetaan seurakuntayhtymästä.

– Yt-neuvottelut eivät ole olleet puheissa eikä varoitusta ole tullut, kertoo seurakuntayhtymän viestintäpäällikkö Paula Heino.

Heinon mukaan kuitenkin Salon tilanne kertoo, että samassa veneessä ollaan.

– Ainahan mahdollisuus lomautuksiin tai yhteistoimintaneuvotteluihin on olemassa. Etätöissä ollaan, mutta työtä ja tekemistä löytyy silti, Heino mainitsee.

Heino kertoo, että jotkut ovat siirtyneet väliaikaisesti työskentelemään toiseen seurakuntaan, jos seurakuntayhtymässä on ollut töiden puutetta. Monet ovat siirtyneet työstämään sosiaalisen median sisältöjä tai tarjoamaan virtuaalisesti kirkon palveluja.

Myös seurakuntayhtymän vt. talous- ja kehittämisjohtaja Jaana Hörkkö on Heinon kanssa samoilla linjoilla.

– Ei ole yt-uhkaa näköpiirissä. Monet työntekijät ovat olleet vapailla. Käyttäneet lomia mitä on jäänyt pitämättä, Hörkkö sanoo.

Seurakuntayhtymässä, kuten monissa muissakin työpaikoissa, tehdään nyt paljon etätöitä. Töiden uudelleenjärjestelyillä ja etätöillä pyritään seurakuntayhtymässä minimoimaan mahdollisia henkilöstövaikutuksia.