SSS: Salon seurakunta aloittaa yt-neuvottelut

Salon seurakunta aloittaa yt-neuvottelut koronaviruksen vaikutusten vuoksi. Asiasta kertoo Salon Seudun Sanomat.

Lehden mukaan kirkkoherra Timo Hukka esittää neuvottelujen aloittamista kirkkoneuvostolle, joka kokoontuu ensi keskiviikkona.

Peruste neuvotteluille on useiden seurakunnan toiminnan jättäminen tauolle ja tapahtumien peruminen. Esimerkiksi leiri- ja matkatoiminta on keskeytetty, useat yleisötapahtumat on peruttu samoin kaikki riskiryhmiä koskeva harrastustoiminta. Suurin osa diakoniasta ja lapsi- ja nuorisotyöstä on myös keskeytetty tai peruttu.