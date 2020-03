Lounais-Suomen poliisilaitoksen lupapalveluihin luvassa rajoituksia

Lounais-Suomen poliisilaitoksen lupapalvelusektori rajoittaa asiakaspalveluaan henkilöstön riittävyyden ja poliisin palveluiden turvaamiseksi poikkeustilanteessa.

Koronavirustilanteen takia poliisin lupapalveluja, kuten passit ja henkilökortit, on 19. maaliskuuta alkaen saatavilla Varsinais-Suomen alueella ainoastaan Turun, Salon ja Paraisten poliisiasemilta normaalien aukioloaikojen puitteissa. Loimaan, Uudenkaupungin ja Kemiönsaaren poliisiasemien osalta lupapalvelut ovat suljettuina 13. huhtikuuta asti.

Satakunnan maakunnan alueella palveluita tarjotaan sen sijaan toistaiseksi normaalisti.

Poliisilaitos suosittelee ensisijaisesti verkossa asiointia. Jos käynti poliisin lupapalvelupisteessä on välttämätöntä, niin käyntiä varten pitää varata aika. Poliisilaitos haluaa myös muistuttaa asiakkaita, ettei paikan päälle saa tulla, jos on flunssan oireita tai on saapunut hiljattain ulkomailta. Varatun ajan voi siirtää myöhemmäksi joko ajanvarauspalvelussa tai soittamalla neuvontapalveluumme numeroon 0295 419 800.

Jos lukeutuu riskiryhmään ja asiointi lupapalvelupisteessä on välttämätöntä, niin kannattaa olla hyvissä ajoin yhteydessä poliisilaitoksen vaihteeseen numeroon 0295 440 501 ja sopimaan turvallisesta asioinnista.