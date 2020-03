Turun koulupsykologi listasi 10 + 1 keinoa koronaviruksen aiheuttamaan ahdistukseen

Korona-virus ja poikkeustilanne ovat asioita, joihin emme pysty vaikuttamaan niin paljon kuin haluaisimme. Tilanne saattaa aiheuttaa ahdistusta ja turvattomuuden tunnetta. Turun johtava koulupsykologi, terveyspsykologian erikoispsykologi Johanna Käsnänen listasi 10 + 1 keinoa, joilla voi vahvistaa turvallisuuden tunnetta ja ehkäistä koronaviruksen aiheuttamia pelkoja ja ahdistusta.

1. Hengitä uuulos… ja sisään

Pidennä uloshengitystäsi tietoisesti hiukan. Uloshengityksen jälkeen pidä pieni kuunteleva tauko ennen sisäänhengitystä. Anna ilman virrata sisään.

Stressi ja pelko saavat kehosi ylivirittymään ja hengityksen tihenemään ja muuttumaan pinnallisemmaksi. Uloshengityksen pidentäminen ja pieni kuunteleva tauko ennen sisään hengitystä auttavat rauhoittamaan ylivirittynyttä kehoasi ja laskemaan sydämen sykettä. Tämä auttaa myös paniikkioireiden ehkäisyssä.

2. Nojaa tietoon ja säilytä maltti keskustelussa

Oikea ja ajantasainen tieto ovat tärkeitä, jotta tiedät miten toimia. Poimi tietosi virallisista lähteistä ja auta omalta osaltasi ehkäisemään virheellisen tiedon leviämistä.

Vanhempana anna lapsellesi mahdollisuus kysyä mielen päällä olevista asioista. Pienten lasten kohdalla kysymykset voivat tulla esiin leikkien tapahtumina. Lapsen tai nuoren ajatukset voivat herättää sinussa tunteita. Älä säikähdä, vaikka et osaisi vastata kaikkiin kysymyksiin. Lasten ja nuorten huolissa kuunteleminen on useimmiten se tärkein juttu.

3. Hyväksy ne asiat, joihin et voi vaikuttaa

Korona-viruksen olemassaolo ja poikkeustilanne yhteiskunnassamme ovat asioita, joihin emme pysty vaikuttamaan niin paljon kuin haluaisimme. Joidenkin asioiden hyväksyminen vapauttaa sinut kohdistamaan voimasi asioihin, joihin pystyt vaikuttamaan.

4. Toimi ja vaikuta

Kohdista voimasi niihin asioihin, joihin pystyt vaikuttamaan. Vältä kokonaan toimettomaksi jäämistä ja tee se, minkä pystyt. Toiminen ehkäisee ahdistusta.

5. Luo uudet rutiinit ja pidä yllä säännöllistä rytmiä

Poikkeustilanne aiheuttaa muutoksia arjen rutiineihimme. Luo uudet rutiinit, eli säännöllisinä toistuvat arjen toimet, ja pidä niitä aktiivisesti yllä. Rutiinit ja säännöllinen rytmi luovat ennakoitavuuden ja turvallisuuden tunnetta ja muistuttavat elämän jatkuvuudesta.

Säännölliset rutiinit ovat erityisen tärkeitä, kun koulunkäynti ja työ siirtyvät kotiin tai työhön tulee tauko esim. lomautuksen vuoksi. Oppimisessa ja opiskelussa säännöllinen toistuvuus, tehtävien tekeminen ja harjoiteltavan asian kanssa ajan viettäminen ovat tärkeitä. Kotona opiskelun ajaksi kannattaa tehdä lukujärjestys, vaikka se ei olisikaan täsmälleen koulun lukujärjestystä vastaava.

6. Pidä yhteyttä ja ole yhdessä

Yhdessäolo perheen kanssa ja yhteydenpito kavereihin ja muualla oleviin perheenjäseniin ja sukulaisiin auttaa osaltaan turvallisuuden tunteen vahvistamisessa ja vähentää yksinäisyyttä. Vietä siis aikaa läheisten kanssa siten kuin se on mahdollista.

7. Liiku

Kohtuullinen liikunta, kuten reipas kävely tai kotijumppa, auttaa purkamaan kehosi ylivireystilaa. Liikunta auttaa stressin ja ahdistuksen hallinnassa, mielialan säätelyssä ja ylläpitää kehosi terveyttä.

Liikunta ulkoilmassa on erityisesti hyväksi, jos oleilet paljon sisätiloissa. Vanhempien on tärkeä huolehtia lasten säännöllisestä ulkoilusta niiltä osin kuin se on mahdollista.

8. Rentoudu

Löydä ja käytä omia juuri sinulle sopivia rentoutumiskeinoja. Toiselle sopii musiikin kuuntelu, toiselle taas sauna. Joku rentoutuu kirjaa lukien, joku toinen puolestaan käsitöitä tehden. Pienet lapset rentoutuvat leikkien.

Päihteet ovat huono rentoutumiskeino, eikä niiden käyttöä pitäisi edes nimittää rentoutumiskeinoksi. Kokeile ja löydä omat rentoutumiskeinosi.

9. Syö säännöllisesti

Pidä yllä säännöllistä ruokailurytmiä. Terveet ruokailutavat ylläpitävät osaltaan kehosi ja mielesi terveyttä.

10. Nuku yöllä

Pidä yllä säännöllistä vuorokausirytmiä niin kuin se on sinulle mahdollista. Useimmille aikuisille ja kaikille koululaisille se on mahdollista, kuten myös niille opiskelijoille, jotka eivät ole vuorotyötehtävissä. Herää säännöllisesti samaan aikaan ja käy nukkumaan niin, että sinua nukuttaa ja sinulla on riittävästi lepoaikaa. Älä kuitenkaan ota nukkumisesta suoritusta.

Iltarutiinit ja näyttöpäätteiden, kuten tietokoneen ja puhelimen sammuttaminen hyvissä ajoin ennen nukkumaan menoa auttaa mieltäsi ja kehoasi rauhoittumaan uneen. Hellitä yöksi.

+ 1. Muista että poikkeustila on väliaikainen ja kesä koittaa vielä. Selviät kyllä tästä.