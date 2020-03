Tapani Iivanainen

Koronatilanteen aiheuttamien lomautusten odotetaan huomattavasti kasvattavan ansiopäivärahahakemusten määrää. Tämä vuorostaan pidentää hakemusten käsittelyaikoja.

Vielä ruuhkaa ei ole, koska ansiopäivärahaa voi hakea vasta sitten, kun lomautusta on kestänyt kaksi viikkoa.

Yleinen työttömyyskassa YTK on varautunut kovaan ruuhkaan pääsiäisen tienoilla. Jo nyt tilanne näkyy kyselyiden määrässä ja verkkosivuliikenteessä.​ Kaikkiin puhelinpalvelun kautta tuleviin tiedusteluihin ei ehditä vastata.

– Ihmisillä on kova huoli. Pyrimme toki lieventämään huolta siltä osin, kuin se on lievennettävissä, YTK:n asiakkuus- ja viestintäjohtaja Ilona Kangas sanoo.

Kangas kertoo, että hakemusten käsittelyaikojen uskotaan selvästi pitenevän. Tällä hetkellä uuden hakemuksen käsittelyajaksi on arvioitu noin kuukausi. Liitteetön jatkohakemus olisi käsitelty noin viikossa.

Palvelualojen ammattiliitto PAMin työttömyyskassan johtaja Ilkka Nissilä kertoo, että asiasta on kyselty runsaasti.

– Palvelupuhelin ja neuvontapuhelin ovat ruuhkautuneet. Huoli on suuri, Nissilä sanoo.

Nissilä kehottaakin ihmisiä omatoimiseen tiedonhakuun ja hakemusten huolelliseen täyttöön. Näin ruuhkaa pystytään hillitsemään.

Tällä hetkellä uuden hakemuksen käsittelyaika on noin kolme viikkoa, sovitellun jatkohakemuksen noin kaksi viikkoa ja jatkohakemuksen noin viikko. Soviteltu jatkohakemus tarkoittaa hakemusta, jolla haetaan soviteltua päivärahaa ja töitä hakujakson aikana enemmän kuin 30 tuntia. Jatkohakemus tarkoittaa kokonaan työttömän, lomautetun tai koulutuksessa olevan hakemusta.

Lomautuksia voi olla tiedossa paljon, ja ne voivat toteutua hyvinkin nopeasti. Esimerkiksi Turun sivistystoimiala saattaa keskeyttää jopa 1 000 henkilön palkanmaksun jo ensi viikolla. Sivistystoimialan johtaja Timo Jalonen kertoi Turun Sanomille, että valmiuslaki antaa kunnille mahdollisuuden tällaisiin ratkaisuihin tavallista nopeammalla aikataululla.

Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) yrit­tä­jyyden ja elin­kei­no­po­li­tiik­an joh­ta­van asian­tun­ti­jan Jari Huovisen mukaan tilanne on täysin poikkeuksellinen. EK:n tiistaina julkaistun kyselyn mukaan 40 prosenttia työnantajayrityksistä varautui lomautuksiin ja irtisanomisiin. Kyselyyn vastasi yli 780 yrittäjää ja yritysjohtajaa.

Huomattavaa on, että kysely toteutettiin 12.–16.3., jolloin vastaajat eivät vielä tienneet hallituksen valmiuslakiesityksestä. EK:n mukaan jokainen kulunut päivä on muuttanut yritysten tilannetta entistä tukalammaksi.

– Tuloksia tarkastellessa huomasi, kuinka yritysten hätä kasvoi päivä päivältä, Huovinen kertoo.

Myös Kelassa on varauduttu ruuhkautumiseen. Toistaiseksi tilanne on normaali, mutta juristi Teija Hauteran mukaan valmistautuminen on käynnissä koko ajan. Useita erilaisia skenaarioita on pohdittu, mutta vielä on liian aikaista sanoa, millaiseksi tilanne kääntyy.

– Jos hakemusten määrä kasvaa huomattavasti, on otettava käyttöön kaikki mahdolliset keinot sujuvoittaa käsittelyä, Hautera sanoo.

Turun Sanomat tiedusteli sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekoselta, suunnitteleeko hallitus jonkinlaisia tukitoimia lomautettavien palkansaajien ahdinkoa helpottamaan. Asian käsittely on kuitenkin kesken, joten Pekonen ei voinut kommentoida asiaa.