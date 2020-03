Pöytyällä yli 70-vuotiaille kunnan tarjoama kauppapalvelu ja puhelinlinja koronatiedusteluihin

Pöytyä on päättänyt tiedottaa yli 70-vuotiaita kuntalaisiaan koronavirustilanteesta tehostetusti. Perusturvan johtoryhmä on päättänyt, että kotihoidon työntekijät jakavat kotikäynneillä kuntalaisille suunnattuja koronatiedotteita. Pöytyällä yli 70-vuotiaiden kuntalaisten on mahdollista hyödyntää kunnan tarjoamaa kauppapalvelua ja ruokapalvelua. Lisäksi Pöytyälle on perustettu koronaviruspuhelinlinja, joka on tarkoitettu yli 70-vuotiaiden tiedusteluihin koronatilanteesta.

Perusturvan toimialalla myös intervallijaksoille pääsyn kriteerit arvioidaan uudelleen. Sosiaalisin perustein myönnetyt intervallijaksot eivät toistaiseksi toteudu. Toistaiseksi intervallijaksoille ei pääsääntöisesti oteta henkilöitä, jotka selviävät kotona itsenäisesti tai tehostetulla kotihoidon tuella.

Tiedotteessa Pöytyä kertoo myös tukiperhetoiminnan keskeyttämisestä. Tukihenkilötapaamisten suositellaan jatkuvan etäyhteyden välityksellä 13.4 saakka

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Tiedotteessa on muutoksia myös hoitohenkilökunnan osalta.Jo sovitut hoitohenkilöstön lähiaikaiset vuosilomajaksot pyritään sopimaan työntekijöiden kanssa siirrettäväksi myöhempään ajankohtaan. Henkilöstön lomaoikeuksiin Pöytyä odottelee vielä valtakunnallisia linjauksia.

Pöytyällä lisäksi selvitellään, onko hoitoalan opiskelijoiden mahdollista tehdä hoitotyötä opiskelun sijaan.

Lue myös: Pöytyäläiskauppa varaa varhaisaamut vain riskiryhmiin kuuluville – yhä useampi toimija tarjoaa apua ruoan hankkimiseen