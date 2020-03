Lounais-Suomen jätehuolto turvaa jätehuoltopalvelut myös poikkeustilanteessa – jäteastioiden tyhjennyspäivissä voi olla muutoksia

Lounais-Suomen jätehuollon tavoitteena on turvata jätehuoltopalveluiden toimivuus alueen jätehuollossa myös koronavirustilanteen aikana. Varsinkin jätteen vastaanoton ja käsittelyn sekä jätteenkuljetusten jatkuvuus halutaan varmistaa vallitsevissa poikkeusoloissa.

LSJH vastaa kuljetusten järjestämisestä Kemiönsaaressa, Maskussa, Mynämäessä, Naantalissa, Nousiaisissa ja Raisiossa sekä Paraisten saaristoalueella ja Ruskon Vahdolla, ja kaikki alueen 12 lajitteluasemaa ja kiertävät keräykset palvelevat ainakin vielä normaalisti. Lisäksi LSJH:n asiakaspalvelu on tavoitettavissa jätehuoltoon liittyvissä kysymyksissä puhelimitse ja sähköisesti.

LSJH:n neuvontatoiminta on sen sijaan keskeytetty toistaiseksi. LSJH:n mukaan keskeytys koskee neuvontatilaisuuksien järjestämistä ja vierailijaryhmien vastaanottoa sekä neuvontamateriaalien lainaamista. LSJH:n neuvojat eivät osallistu myöskään muiden järjestämiin tilaisuuksiin.

Lisäksi LSJH:n toimistot Turun Kuormakadulla ja Salon Korvenmäessä on suljettu henkilöasioinneilta. Myös LSJH:n poistotekstiilimyymälä Turun Kärsämäessä on suljettu toistaiseksi, ja asiakkaiden noutopalvelutilaukset suurille jätteille on jouduttu siirtämään myöhempään ajankohtaan asiakaskontaktien minimoimiseksi.

Lajitteluasemalla asioiville suositellaan korttimaksua, ja asiointia suositellaan siirtämään mahdollisuuksien mukaan myöhemmäksi.

Alueen kuljetusurakoitsijat varautuvat myös mahdollisiin sairaustapauksiin ajamalla jätteenkuljetuksia etukäteen. Tämän vuoksi on mahdollista, että LSJH:n alueella jäteastioiden tyhjennyspäivät siirtyvät normaalista ajankohdasta yhdellä tai kahdella päivällä jompaan kumpaan suuntaan.

Alueen jätehuollon ohjeistuksia tarkennetaan tarvittaessa. Asiakaspalvelu palvelee puhelimitse arkisin kello 9–15 numerossa 020 47470 ja sähköpostitse asiakaspalvelu@lsjh.fi.

Juttua muokattu: Myös Kemiönsaari kuuluu kuntiin, joissa LSJH vastaa kuljetusten järjestämisestä.