Korkeakoulujen yhteishaku alkaa normaalisti keskiviikkona 18. maaliskuuta ja päättyy keskiviikkona 1. huhtikuuta koronavirustilanteesta huolimatta.

Esimerkiksi Turun yliopistolla on kevään yhteishaussa 49 alempaan ja ylempään korkeakoulututkintoon johtavaa hakukohdetta, joissa on kaikkiaan 2139 aloituspaikkaa. Ylioppilastutkintotodistuksen perusteella näistä täytetään noin puolet. Muun muassa tekniikan laajennus on lisännyt aloituspaikkoja.

Turun yliopistolla on yhteishaussa myös 51 maisteritutkinnon hakukohdetta.

Yliopiston tiedotteessa todetaan, että koronatilanteesta huolimatta valtioneuvosto pitää edelleen tärkeänä, että yliopistot toteuttavat kevään 2020 opiskelijavalinnat suunnitellusti.

– Tällä hetkellä näyttää siltä, että todistusvalinnat saadaan vietyä läpi suunnitellussa aikataulussa. Myös valintakokeiden osalta edetään toistaiseksi voimassaolevien suunnitelmien mukaisesti, opiskelijavalinta ja hakijapalvelut -osaston päällikkö Mari Kähkönen sanoo.

Opiskelijavalinnan tulokset julkaistaan todistusvalintojen osalta 27.5. mennessä ja muiden valintatapojen osalta 8.7. mennessä.

Yliopistot toimivat yhteistyössä opiskelijavalinnan turvaamiseksi ja tiedottavat mahdollisista koronavirukseen liittyvistä erityisjärjestelyistä yhteisesti Opintopolussa.