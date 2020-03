Vast: museokeskus

Turun Museokeskus on Varsinais-Suomen maakuntamuseo. Alueellisena vastuumuseona sillä on lakisääteisiä tehtäviä liittyen paikallisen kulttuuriperinnön ja kulttuuriympäristön hoitoon. Rakennustaiteellisesti ja kulttuuhistoriallisesti arvokkaana pidetty,, vuonna 1973 rakennettu Marina Palacen hotellirakennus puolestaan on suojeltu Turun asemakaavassa. Se siis todistettavasti edustaa merkittäväksi katsottua rakennettua kulttuuriympäristöä.



Ottamalla tähän asiaan kantaa Museokeskus tekee lakisääteistä perustyötään.



Museokeskuksella on todennäköisesti aika paljon paremmat kompetenssit ottaa tähän asiaan kantaa kuin nimimerkki Keijolla. Vai onko Keijo peräti rakennetun kulttuuriperinnön asiantuntija, ihan koulutuksen tai työn puolesta?