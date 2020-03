Turku ryhtyy toimenpiteisiin – kriittisten ammattiryhmien määrittely tehdään tiistaina, Föli kulkee normaalisti

Turun kaupunki sulkee hallituksen linjauksen mukaisesti kaikki sen edellyttämät toiminnot keskiviikosta alkaen.

Koulujen, oppilaitosten, yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen sekä kansalaisopistojen ja muun vapaan sivistystyön tilat suljetaan ja lähiopetus niissä keskeytetään.

Esiopetusta järjestetään kuitenkin kouluissa ja lähiopetusta perusopetuksen 1-3 luokkien niiden vanhempien lapsille, jotka työskentelevät yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisillä aloilla. Määrittely siitä, ketkä kuuluvat kriittisiin ammattiryhmiin, joiden on oltava töissä, tehdään kaupungissa tiistaista alkaen.

Poikkeuksena järjestetään myös erityisen tuen päätöksen saaneiden oppilaiden lähiopetus sitä tarvitseville.

Opetus ja opettajien velvollisuus opettaa jatkuu etäopetuksena. Myöskään opettajien palkanmaksua ei keskeytetä.

Koulut vastaavat itse sekä välineistä että etäopetuksen sujumisesta.

Päiväkodit pidetään hallituksen ohjeistuksen mukaisesti auki, jotta mahdollisimmat suuri osa kriittisissä tehtävissä toimivaa henkilökuntaa pystyy käymään töissä. Turun kouluissa ja päiväkodeissa ei ole viekä tiedossa yhtäkään koronatartuntaa.

– Tilanne on poikkeuksellinen. Tilannekuva on kansallisesti muuttunut viikonlopun aikana. Nyt tärkeää on turvata yhteiskunnan kriittisten toimintojen jatkuvuus ja terveydenhuollon henkilöstön työkyky. Samaan aikaan suojaamme väestöä ja erityisesti riskiryhmiin kuuluvia poikkeuksellisilla toimenpiteillä, Turun kaupunginjohtaja Minna Arve kuvailee kaupungin tiedotteessa.

Nyt linjatut päätökset koskevat Turussa kaikkiaan noin 25 000 lasta, oppilasta ja opiskelijaa.

Varhaiskasvatuksen toimintayksiköt ja niiden yhteydessä järjestettävä esiopetus pidetään toiminnassa. Varhaiskasvatuksessa Turussa on noin 8 000 lasta.

Kaupungin johto seuraa ja noudattaa valtion, THL:n, sairaanhoitopiirin ja kaupungin hyvinvointitoimialan suosituksia koronaviruksen leviämisen estämiseksi.

Kaikki kaupungin asiakaspalvelupisteet, kirjastot, nuorisotalot, kulttuurilaitokset, museot ja liikuntapaikat suljetaan 18. maaliskuuta ja 13. huhtikuuta väliseksi ajaksi. Myös valtion ja kuntien kuntouttava työtoiminta ja työkeskukset suljetaan.

Lukiokoulutus on jo siirtynyt maanantaista alkaen etä- ja verkko-opetukseen sekä tuettuun itseopiskeluun. Myös Turun työväenopiston ja Åbo Svenska Arbetarinstitutin toiminta keskeytettiin maanantaina. Turun Työväenopistossa opiskelee 17 500 ja Åbo Svenska Arbetarinstitutissa noin 3 000 opiskelijaa vuosittain.

Opiskelijoita on pyydetty huolehtimaan siitä, että oppikirjat ja tärkeimmät opiskelutarvikkeet on otettu koulusta kotiin.

Lähiopetuksen sijaan kaikkien ammatillisen koulutuksen, lukiokoulutuksen ja perusopetuksen järjestäjien opetus ja ohjaus järjestetään mahdollisimman laajalti vaihtoehtoisilla tavoilla, muun muassa etäopiskelua, erilaisia digitaalisia oppimisympäristöjä ja -ratkaisuja sekä tarvittaessa itsenäistä opiskelua hyödyntäen.

Ylioppilastutkinnon kokeet toteutetaan tiivistetyssä aikataulussa 23. maaliskuuta mennessä.

Joukkoliikenne kulkee Turun seudulla edelleen normaalisti. Föli on kuitenkin varautunut toimenpiteisiin, mikäli tilanne tulee vaatimaan reagointia.

Turun kaupunki suosittelee edelleen, että matkat maksetaan matkakortilla tai Föli-sovelluksesta ostetulla lipulla. Matkakortti kannattaa ladata bussin sijaan nettilatauspalvelussa.

– Tällä vältetään ylimääräistä rahan käsittelyä ja vähennetään kuljettajien ja matkustajien välisiä kontakteja, sanoo joukkoliikennejohtaja Sirpa Korte.

Koronaan liittyvät kyselyt ovat ruuhkauttaneet terveydenhoidon neuvontapuhelimet sairaanhoitopiirin alueella.

Terveysasemien neuvontapalveluissa toivotaan, että kaupungin puhelinpalveluihin soitetaan vain, mikäli asia on akuutti tai asia ei selviä kaupungin verkkosivujen ohjeistuksista.

Turkulaisille tarkoitettu koronaneuvontapuhelin palvelee arkisin kello 8–15. Normaalit flunssaoireet voi sairastaa kotona lepäämällä, eikä oireista tarvitse olla yhteydessä terveydenhoitoon.

Kouluterveydenhuollon neuvontapuhelinlinja palvelee arkisin kello 8–15. Puhelinneuvonta on tarkoitettu Turun peruskoululaisten, lukiolaisten, ammatillisten oppilaitosten ja ammattikorkeakoulun opiskelijoiden neuvontaan.