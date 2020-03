Osa tavarajunan vaunuista jäi kyydistä kesken matkan Uudessakaupungissa

Sosiaalisessa mediassa tehtiin maanantaina havainto tavarajunan katkeamisesta Uudessakaupungissa.

Facebookin Puskaradio Uusikaupunki -ryhmässä silminnäkijä kertoi, että kello 12 tehtaalta tulleen tavarajunan vaunuista puolet oli ollut jo asemalla, kun oli kuulunut suuri pamaus ja jälkipään vaunut olivat jääneet matkasta. Tapauksessa epäiltiin vetolenkin katkeamista. Juna oli tämän jälkeen palannut hakemaan alamäkeen karanneet vaunut takaisin.

Rataliikennekeskuksesta vahvistetaan tapaus, mutta vaunujen valumisesta alamäkeen ei ole varmuutta.

– Juna on katkennut, kun sitä ollaan oltu siirtämässä Hangonsaaresta Uudenkaupungin asemalle. Lenkki on irronnut vaunujen välistä ja osa vaunuista on jäänyt paikalleen.

Vaaratilannetta vaunuletkan katkeamisesta ei kuitenkaan syntynyt. Rataliikennekeskuksesta huomautetaan myös, että juna liikkui kyseisellä välillä erityisen hitaasti ns. vaihtotyönä ennen asemalle saapumistaan.

Hangonsaaressa sijaitsee Yaran lannoitetehdas.