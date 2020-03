Tuija Rantalainen on paitsi sooloartisti myös lastenmusiikin tekijä

Muusikko Tuija Rantalainen on pitkän linjan esiintyjä ja musiikintekijä. Ensimmäisen esiintymisensä 48-vuotias muusikko on tehnyt jo yli neljä vuosikymmentä sitten.

– Esiinnyin nelivuotiaana Imatralla jossain Karjalaseuran tilaisuudessa, hän muistelee.

Seitsemänvuotiaana hän alkoi harrastaa pianonsoittoa ja myöhemmin siitä tuli hänen ammattinsa. Hän valmistui pianonsoitonopettajaksi Keski-Suomen konservatoriosta vuonna 1997 ja suoritti vielä diplomitutkinnon klassisesta pianonsoitosta vuonna 1999.

– Kyllä lukiossa minulle oli jo selvää, että haluan pianonsoitosta ammatin, ja se minua motivoi soittamaan, mutta tietenkään itsestäänselvää ei ollut, että minusta varmasti tulee ammattilainen, koska opiskelemaan on sen verran vaikeaa päästä, hän kertoo.

Jo opiskeluaikana Rantalainen teki soittokeikkoja ja ammattimuusikkona hän on toiminut heti valmistumisestaan lähtien. Musiikkia hän on tehnyt itse ja siinä työllistynyt viimeiset kymmenen vuotta.

Rantalainen on julkaissut yhteensä viisi albumia, joista kaksi on lastenmusiikkia sisältävää vahtikoira-Veikko -albumia. Vahtikoira-Veikko on hahmo, jonka kanssa Rantalainen keikkailee esiintymässä lapsille ympäri Suomen. Vahtikoira Veikon hahmossa esiintyy Rantalaisen oma aviomies Veini Nupponen.

Ensimmäinen vahtikoira-albumi ilmestyi vuonna 2010 ja nyt meneillään on siis 10. juhlavuosi. Rantalainen ja vahtikoira keikkailevat paljon, usein noin sata esiintymistä vuodessa.

Rantalainen kertoo, että oman miehen kanssa työskentely toimii hyvin.

– Meillä se toimii ehkä siksi, että työnjako on niin selkeä. Minä olen ammattimuusikko ja mies on näyttelijä. On myös mukavaa, kun voi kiertää keikkareissuilla yhdessä, Rantalainen kertoo.

Lastenmusiikin lisäksi Rantalainen tekee myös musiikkia aikuisille ja keikkailee sooloartistina.

– Teen aikuisten tarinallista laulemamusiikkia. Olen iloinen, että sen tekeminen on mahdollista ja on löytänyt yleisönsä – kaikkien ei ole pakko tehdä pop-musiikkia. Silti haaveilen, että se tulisi myös suuremman yleisön tietoisuuteen, Rantalainen sanoo.

Rantalaisella on myös teatteritaustaa ja hän tekee musiikkia myös näytelmiin. Hän toimii myös muusikkona, laulajana, lauluntekijänä ja näyttelijänä Musiikkiteatteri Kapsäkissä.

Rantalainen kertoo, että hänen työpäivänsä ovat vaihtelevia.

– Usein ne menevät esimerkiksi niin, että aamupäivä sisältää kaikkea sälää ja sanoitusta sekä biisien tekemistä. Iltapäivällä saatan tehdä toimistohommia, laskutusta ja keikkamyyntiä ja illalla voi olla vielä keikka.

Hän kokee, että antoisinta työssä on ihmisten kohtaamiset. Esimerkiksi lapsille esiintymisestä hän saa usein iloa päiviinsä.

– Lapset tulevat usein kysymään meiltä erilaisia kysymyksiä, esimerkiksi että onko ok jos syö jälkiruuan ennen pääruokaa, Rantalainen hymyilee.

Aikuisten keikoista puolestaan viimeisimmäksi muusikkoa on ilahduttanut hiljattain Rovaniemellä esiintyminen.

– Minulla oli keikka Songan kylätalolla, 40 kilometriä Rovaniemen keskustasta pois päin. Matkustimme pitään asumattomassa maastossa ja ihmettelin, voiko siellä enää olla mitään. Mutta yllättäen paikka olikin täynnä ihmisiä, Rantalainen kertoo.

Tulevaisuuden haaveena Rantalaisella on paitsi jatkossakin toimia ammattimuusikkona, myös tarkempiakin projektisuunnitelmia. Suunnitteilla nimittäin on lastenkirja Veikko-vahtikoirasta.

– Siitä tulee ihan tarinallinen kirja ja siihen on kirjoittaja ja kuvittajakin jo tiedossa. Lisäksi sen yhteyteen tulee musiikkia, jota voi kuunnella tarinan lomassa. Suunnitelma on jo pitkällä, että jos vain rahoitus saadaan, niin se voisi hyvin ilmestyä jo loppuvuodesta, Rantalainen haaveilee.

Tuija Rantalaisen piti esiintyä Turussa Seikkailupuistossa 22.3. Vahtikoira karkuteillä -konsertissa ja 4.4. vahtikoira Veikon ja Tuija Rantalaisen piti esiintyä Kastliinan kevätpäivä -tapahtumassa. Molemmat tapahtumat on peruttu koronavirustilanteen takia.