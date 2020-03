Laurin koulussa Mynämäessä koronatartuntaepäily – kahden luokan oppilaat etäopetuksessa, mutta puoli koulua puuttui maanantaiaamuna

Laurin koulussa Mynämäessä on epäily koronavirustartunnasta. Koulun oppilaiden vanhemmille ilmoitettiin asiasta Wilman välityksellä sunnuntai-iltana kymmenen aikaan.

Maanantai-aamuna koulun rehtori Matti Kompuinen kertoo, että kahdella oppilaalla on koronatartuntaepäily. Varmistettua tietoa ei ole, koska lieväoireisia ei testata. Varotoimena kaksi luokkaa alakoulun puolelta asetettiin maanantaista alkaen viikon kestävään etäopetukseen.

Noin puolet oppilaista oli maanantaiaamuna poissa koulusta Kompuisen mukaan.

– Pelko on ymmärrettävää, hän sanoo.

Rehtori Kompuinen kertoo, että päätös kahden luokan laittamisesta etäopetukseen tehtiin terveysviranomaisten kanssa. Maanantaina odotetaan uusia ohjeistuksia kunnan johdolta ja mahdollisesti hallitukselta.

Wilma-viestissä kerrotaan, että mahdolliset sairastuneet eivät ole olleet oireellisina koulussa. Viestissä pyydetään oppilaiden huoltajia seuraamaan lasten terveydentilaa.

Mynämäen keskustassa sijaitsevassa Laurin koulussa on noin 530 oppilasta. Koulussa on luokkia ensimmäisestä yhdeksänteen.

Juttuun lisätty rehtorin kommentit 16.3. kello 9.09.

Jos epäilet sairastuneesi koronavirukseen ja yleisvointisi on hyvä, niin tärkeintä on levätä kotona. Katso ohjeita terveyskeskusten verkkosivuilta tai omaolo-sivustolta www.omaolo.fi. Jos sinulle tulee vakavia oireita, kuten hengenahdistusta tai yleistilasi laskee, ota ensin puhelimitse yhteyttä omalle terveysasemallesi sen aukioloaikoina. Ohjeita ja neuvontaa saat tarvittaessa myös Tyks Akuutin puhelinneuvonnasta (02 313 8800). On erittäin tärkeää aina soittaa ennen hakeutumista vastaanotolle tai päivystykseen. VSSHP