Varsinais-Suomen opinahjoja suljetaan maanantaista alkaen koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi

Vast: Nurinkurinen komentoketju

SVT:n (Ruotsin Yle) Mats Knutson muistutti Ruotsin pääministeriä jo 11.3, että:

... Ratkaisevaa on kuinka hallitus käsittelee koronakriisiä laajemmassa perspektiivissä. Tietysti tähän kuuluu myös talouspolitiikka, mutta ennenkaikkea se kuinka tartuntoja pystytään rajoitetaan ja kuinka ne pysäytetään...

... Perustuslain mukaan, hallitus ohjaa valtakuntaa...

... Kysymys on siitä, kuinka toimia sekä yhdistävänä voimana yhteiskunnassa, osoittaa johtajuutta, kuin toteuttaa toimenpiteitäkin jotka ovat tärkeitä ja oleellisia...



Näin perustuslain mukaan pitäisi olla meilläkin, toistaiseksi on menty THL:n narussa, jonka asiantuntemuksen mukaan:

27.2 THL:n Salminen: Suomessa 2 todennettua tapausta. Ei riskiä saada koronatartuntaa

6.3 THL ei kiellä oireettomien vierailuja palvelutaloissa

7.3 Suomessa 19 koronatartuntaa

9.3 THL Ikäihmisiä ei saa altistaa, kuuluvat riskiryhmiin

13.3 THL Suomessa on 155 tartuntaa, lähestymme epidemiaa

- Ja loput voimme arvata.