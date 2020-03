Kaarinan ja Raision lukiot suljetaan maanantaista alkaen koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi.

Kaarinan lukion ja lukion aikuislinjan muut kuin kevään ylioppilaskirjoituksiin osallistuvat opiskelijat siirtyvät tuettuun itsenäiseen opiskeluun ja etäopiskeluun ajalle 16.–27.3.2020. Kaikki lähiopetustunnit koululla on edellä mainitun ajan peruttu.

Toimilla halutaan myös varmistaa, että lukio kykenee kaikissa olosuhteissa turvaamaan ensi viikolle aikataulutetut ylioppilaskirjoitukset.

Opiskelijat noudattavat kuluvan jakson työjärjestystä. Opettajat ovat opiskelijoiden apuna etäyhteyttä, esimerkiksi Wilmaa, hyödyntäen kunkin työjärjestykseen merkityn oppitunnin aikana.

Opettajat huolehtivat kurssikohtaisen ohjeistuksen antamisesta omien opetusryhmiensä opiskelijoille. Opiskelijahuollon palvelut ja opinto-ohjaajan tuki ovat käytettävissä puhelimitse ja Wilman kautta.

Nuorten koulutuksen opiskelijat voivat hakea koululta lounaan mukaansa koulupäivinä kello 10.55–11.40, mutta lounas tulee syödä muualla kuin koulun tiloissa.

Jos opiskelijalla on flunssan oireita, koululle ei saa tulla.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Raision lukion lähiopetustunnit on peruutettu maanantaista alkaen toistaiseksi. Opiskelijat siirtyvät etä- ja verkko-opetukseen sekä tuettuun itseopiskeluun.

Opetus ja opiskelu jatkuvat yhtä tavoitteellisesti kuin tähänkin asti. Opiskelijan tulee seurata Wilmaa sekä kurssin oppimisalustaa ja osallistua opetukseen opettajan ohjeiden mukaan.

Opiskelijoilla on mahdollisuus kouluruokailuun lukion ruokalassa päivittäin kello 10.40–12.00.

Juttuun lisätty, että myös Raision lukio suljetaan toistaiseksi kello 13.53.

Jos epäilet sairastuneesi koronavirukseen ja yleisvointisi on hyvä, niin tärkeintä on levätä kotona. Katso ohjeita terveyskeskusten verkkosivuilta tai omaolo-sivustolta www.omaolo.fi. Jos sinulle tulee vakavia oireita, kuten hengenahdistusta tai yleistilasi laskee, ota ensin puhelimitse yhteyttä omalle terveysasemallesi sen aukioloaikoina. Ohjeita ja neuvontaa saat tarvittaessa myös Tyks Akuutin puhelinneuvonnasta (02 313 8800). On erittäin tärkeää aina soittaa ennen hakeutumista vastaanotolle tai päivystykseen! VSSHP