Kuntsari: Paimion kehitysvammaisten keskuksessa koronatartunta

Paimion kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskuksessa on varmistettu koronavirustartunta hoitohenkilökuntaan kuuluvalla henkilöllä, kertoo Paimi–Sauvo–Kaarinan kunnallislehti Kuntsari. Henkilö sairastui loppuviikolla. Hän ei oireiden ilmaantuessa ollut työtehtävissä. Osasto on suljettu siten, että henkilökunta ja potilaat eivät ole kontaktissa muihin osastoihin.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Mikko Pietilä vahvisti tartunnan ja kertoo kyseinen henkilön työskennelleen yhdellä KTO:n osastolla, jossa on sekä vakituisia potilaita että tilapäispotilaita.

