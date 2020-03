Koronavirus testataan vain vakavimmin sairailta Varsinais-Suomessa – vain 9 prosenttia otetuista näytteistä on ollut positiivisia

Jasmin Koivisto

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri testaa koronaviruksen jatkossa vain vakavimmin sairailta sekä riskiryhmiin kuuluvilta tilanteen mukaan. Lievien oireiden takia suositellaan kotiin jäämistä, jossa kehotetaan pysymään oireiden loppumiseen saakka, jos ne eivät pahene.

Tyksin johtajaylilääkäri Mikko Pietilä kertoo, että koronaviruksen näytteidenottokriteereitä muutetaan THL:n uusien ohjeistuksen mukaisiksi eli näytteet otetaan henkilöiltä, joilla on vaikeat oireet. Lisäksi kriteerinä on edelleen epäily koronaviruksesta. Asiasta päätettiin lauantaina. Uudet kriteerit tulevat voimaan välittömästi.

Jos ei ole erityistä syytä epäillä koronavirustartuntaa, silloin lievät oireet hoidetaan kotona eikä näytteitä oteta. Yhteyttä neuvotaan ottamaan terveydenhuoltoon vain, jos tulee vakavia oireita, kuten hengenahdistusta tai yleistila heikkenee. Lievistä oireista kärsivien pitää pysytellä, kunnes oireet loppuvat.

Näillä toimilla on tarkoitus varmistaa, että vakavista oireista kärsivät saavat hoitoa.

Myös HUS tiedottaa, että kaikkia koronavirusepäilyjä ei enää testata, vaan näytteenotossa keskitytään jatkossa rajattujen ryhmien näytteiden ottoon.

Ikääntyneiden testaamisessa ikärajaksi muutettiin 70 vuotta ja pitkäaikaissairaanhoidon laitoksissa olevia testataan, jos havaitaan laitoksessa hengitystieinfektioita, joiden syy on epäselvä. Italiasta ja Itävallan Tirolista palanneita matkailijoiden testejä jatketaan.

HUS:n mukaan odotettavissa on, että kriteerit päivittyvät jo ensi viikolla.

Johtajaylilääkäri Pietilä muistuttaa, että tällä hetkellä on kymmenen kertaa todennäköisempää, että kyseessä on muu taudinaiheuttaja kuin koronavirus. Varsinais-Suomen alueella on tutkittu 155 näytettä, joista 14, eli 9 prosenttia, on ollut positiivisia.

Tyksin lasten päivystyksessä on ollut viikon aikana ruuhkaa. Potilaita on käännytetty päivystyksestä pois.

– Sama asia pätee lapsiin kuin aikuisiinkin. Kun otamme näytteitä taudinkuvan vaikeuden perusteella, sen takia lähetämme ihmisiä pois. Meidän pitää olla varmoja siitä, että näytteidenottokapasiteettimme kohdennetaan oikein, Pietilä kertoo.

– Lapsille tämä tauti on ollut varsin lievä, hän vakuuttaa.

Pietilä sanoo, että myös Tyksin neuvontapuhelin on ruuhkautunut viikon aikana, kun monet haluavat varmistuksen huoliinsa tartunnan mahdollisuudesta.

