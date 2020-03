Jonna Lankinen

Turun Sanomat

Lauantaina läpikäydyt kuntien ja kaupunkien nettisivut osoittivat, että kuntien verkkosivuillaan tarjoama koronainformaatio vaihtelee.

Osa kunnista tiedottaa asukkaitaan jo etusivulla selkeällä ohjeistuksella ja tiedolla siitä, mihin palveluihin korona omassa kunnassa vaikuttaa. Joissain kunnissa verkkosivujen informointi kattaa lähinnä vain yleisen koronavirusohjeistuksen.

Alla olevassa listauksessa on tiedot niistä palveluista, joihin korona puree kuntien nettisivujen mukaan tällä hetkellä selkeimmin. Listauksesta on jätetty pois kuntien antamat päivämäärät, sillä tilanteen tarkkaa kestoa on vaikea tällä hetkellä tietää.

Kunnat seuraavat yleisiä linjauksia ja keskeyttävät monia toimintojaan.

Esimerkiksi fyysisiä vierailuja ikäihmisten luokse rajoitetaan tai kielletään, mutta samalla luvataan vastaantuloa esimerkiksi saattohoitopotilaiden kohdalla. Kuntien kirjastojen lainauspalvelut toimivat yleisesti, sen sijaan kirjastoissa järjestetyt pienetkin tapahtumat on pääsääntöisesti peruttu. Vehmaa ja Marttila ovat sulkeneet kunnanvirastonsa, koulumaailmassa puolestaan Laitila, Turku ja Salo ovat siirtäneet lukiolaisia etäopetukseen. Naantali ja Turku kieltävät yleisön pääsyn kaupunginvaltuuston kokouksiin, Pöytyällä lisäluottamusta tuovat kättelykielto ja etätyömääräykset.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Tarkemmat tiedot oman kunnan palveluista näkee kunnan verkkosivuilta tai sosiaalisen median tililtä.

Jutusta poistettu toimimaton karttagraafi ja juttuun lisätty kuntakohtainen listaus koronaviruksen aiheuttamista muutoksista Varsinais-Suomen kunnissa 15.3. kello 12.14. Myös otsikkoa muutettu ja kerrottu listauksesta.