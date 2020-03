Valmet Automotive käynnistää yt-neuvottelut koronatilanteen johdosta – ei koske Salon akkutehdasta

Valmet Automotive on antanut tänään perjantaina neuvotteluesityksen henkilöstön tilapäisestä vähentämistarpeesta, jonka syynä ovat Uudenkaupungin autotehtaalla koronavirustilanteesta aiheutuva pula autojen komponenteista. Neuvottelut koskevat kaikkia tuotannossa ja tuotannon tukitehtävissä työskenteleviä työntekijöitä, toimihenkilöitä ja ylempiä toimihenkilöitä. Neuvottelut eivät johda irtisanomisiin.

Koronaviruksen aiheuttaman komponenttipulan johdosta Valmet Automotive käynnistää koko henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut. Komponenttipulan arvioidaan vaikuttavan nopealla aikataululla merkittävästi autotehtaan tuotantoon, mikä johtaa tuotannolliseen ja taloudelliseen sopeutustarpeeseen.

Kyseessä on toimitusketjun määräaikainen katkos, ja tilanteen arvioidaan palaavan suunnitelmien mukaiselle tasolle kevään 2020 aikana. Työnantaja harkitsee toimenpiteeksi enintään 90 päivää kestäviä lomautuksia.

– Tilanne on muuttunut erittäin nopeasti viime päivien aikana, ja vastaamme tilanteeseen nopeilla toimilla. On valitettavaa, että ulkoiset tekijät vaikuttavat näin toimintaamme, mutta Valmet Automotiven näkymät pysyvät edelleen erittäin vahvoina. Kyse on tilapäisestä sopeutustarpeesta, toteaa Valmet Automotiven valmistustoiminnan johtaja Pasi Rannus.

Tilapäinen sopeutustarve koskee kaikkia työntekijöitä, toimihenkilöitä sekä ylempiä toimihenkilöitä. Irtisanomiset eivät kuulu vaihtoehtoisiin henkilöstövaikutuksiin. Sopeutustarve ei koske Salon akkutehdasta.