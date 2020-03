Koronaepidemia voi vaikuttaa Varsinais-Suomessa yhteysalus- ja maantielauttaliikenteeseen

Varsinais-Suomen ELY-keskus on seurannut koronavirustilanteen kehittymistä ja arvioi nyt, että muutokset yhteysalus- ja maantielauttaliikenteessä ovat tilanteen edelleen kehittyessä mahdollisia. Yhteysalus- ja maantielauttaliikenteen käyttäjien on syytä varautua aikataulumuutoksiin, vuorojen perumiseen ja liikenteen ajoittaisiin keskeytyksiin. Normaaliliikennettä pyritään ylläpitämään niin pitkään kuin on mahdollista. Mahdollisista muutoksista tiedottaa aina palveluntuottaja.

Varsinais-Suomen ELY-keskus on myös ohjeistanut yhteysalus- ja maantielauttaliikenteen palveluntuottajia kiinnittämään huomiota alusten matkustajatilojen siisteyteen.

ELY-keskuksen arvion mukaan mahdolliset työntekijöiden karanteenitilanteet ja muut liikkumisen rajoitukset voivat aiheuttaa merkittäviäkin muutoksia ja rajoituksia sekä yhteysalusten että maantielauttojen toimintaan. Aluksia ei voida ajaa alimiehitettyinä eivätkä työntekijät voi tulla töihin sairastuneina. Ammattitaitoisten ja terveiden sijaisten saaminen kehittyvässä koronatilanteessa voi olla haastavaa.