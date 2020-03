Keskussairaalat haluavat suojella potilaitaan ja henkilöstöään koronavirustartunnalta. Siksi Tyks toivoo, että potilaiden omaiset ja muut hoitohenkilökuntaan kuulumattomat henkilöt välttäisivät sairaalassa vierailuja toistaiseksi.

Samaa ovat pyytäneet Satasairaala Porissa sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin mukaan oireista kärsiville henkilöille ohje on ehdoton, mutta myös oireettomien henkilöiden tulee harkita vierailuja tarkkaan. Tyks muistuttaa, että osalle potilaista läheisten käynnit ovat välttämättömiä tai hyvin tärkeitä ja näissä tapauksissa vierailut sallitaan. Vierailijoiden tulee tarkistaa tilanne etukäteen kyseiseltä osastolta, jossa läheinen on hoidettavana.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri kertoo, että koronavirustestauksessa keskitytään jatkossa rajattujen ryhmien näytteidenottoon.

Hengitystieoireisten, mutta hyväkuntoisten henkilöiden, ei tule enää soittaa terveydenhuollon yksiköihin tai Päivystysapuun, vaikka epäilisikin koronavirustartuntaa. Hänen tulee olla kotona ja noudattaa yleisiä hengitystieinfektion kotihoito-ohjeita.

Kaikki henkilöt, joilla on epäily koronavirustartunnasta tai influenssasta, tulee pysyä kotona oireiden alkamisesta vähintään viikon ajan.

Jatkossa koronavirusnäytteitä otetaan sairaalan päivystyspotilaista, joilla on sairaalahoitoa vaativa hengitystieinfektio, ja joilla epäillään keuhkokuumetta, jonka aiheuttaja ei ole selvillä, erikoissairaanhoidon potilailta ja terveys- ja sosiaalihuollon työntekijöiltä, joilla on akuutin hengitystieinfektion oireita, yli 65-vuotiailta ja perussairailta, joilla on hengitystieinfektion oireita sekä kotikaranteenissa olevalta henkilöltä, joka saa hengitystieoireita.

Resurssien salliessa näytteitä voidaan ottaa opettajilta ja muilta oppilaitoksen työntekijöiltä, joilla on akuutin hengitystieinfektion oireita, jos henkilö on oleskellut ulkomailla 14 vuorokauden sisällä ennen oireiden alkua tai jos hän on ollut lähikontaktissa koronatartunnan saaneen kanssa 14 vuorokautta ennen oireiden alkua.