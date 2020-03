Vähävaraisille perheille kerätään käytettyjä ja hyväkuntoisia pyöriä

Vapaaehtoisvoimin toimiva Turun Hope kerää jälleen käytettyjä ja hyväkuntoisia pyöriä alueen vähävaraisille perheille.

– Keräykseen toivotaan erityisesti polkupyöriä, jotka käyvät koululaisille tai nuorille. Niille on suurin tarve. Toki otamme vastaan myös alle kouluikäisten polkupyöriä, toteaa tiedotteessa Turun Hopen tiiminvetäjä Susanna Heinonen.

– Valitsemme saajat asiakasperheidemme joukosta. Pyrimme jakamaan pyöriä ensisijaisesti niille, jotka eivät aikaisemmin ole saaneet pyörälahjoitusta. Lisäksi otamme huomioon perheet, joissa pyörän tarve on suuri esimerkiksi pitkän koulumatkan vuoksi, kertoo Heinonen.

On tärkeää, että lahjoitetut pyörät ovat ehjiä.

– Me emme voi korjata rikkinäisiä tai ruosteisia pyöriä. Niistä aiheutuu meille ylimääräisiä kustannuksia emmekä voi lahjoittaa niitä eteenpäin. Pyörän tulisi olla valmiiksi käyttökunnossa, jotta sen pystyy polkemaan Hopen toimitiloista uuteen kotiin, muistuttaa Heinonen.

Keräys alkaa maanantaina 16. maaliskuuta ja lahjoituksia otetaan vastaan 5. huhtikuuta asti. Koronavirustilanteen takia kaikki asiointi tapahtuu ulkotiloissa.

Pyöriä ja kypäriä voi toimittaa maanantaista torstaihin kello 10–14. Lisäksi maanantaina 16. maaliskuuta ja maanantaina 30. maaliskuuta lahjoituksia voi tuoda myös kello 17–19 välisenä aikana. Hopen toimitilat löytyvät osoitteessa Voimakatu 5, Itäharju, Turku.

Jos omaa pyörää ei pääse tuomaan kyseisinä aikoina, niin voi olla toisen ajan sopimiseksi yhteydessä Hopeen sähköpostitse turku@hopeyhdistys.fi.

– Isommilla lapsilla ja yläkouluikäisillä pyörän tarve ja merkitys on erityisen suuri. Se on vähävaraisissa perheissä usein liian kallis hankinta. Pyöräilemällä pääsee myös kouluun, kavereiden luokse tai harrastuksiin ilman, että tarvitsee ostaa linja-autokorttia, sanoo Heinonen.

– Polkupyöräkeräys järjestetään nyt jo viidennen kerran. Viime vuonna saimme kerättyä 90 polkupyörää jaettavaksi vähävaraisille perheille. Autettavien perheiden määrä on suurempi kuin koskaan, joten polkupyöriä kaivataan nyt huomattavasti enemmän, toteaa Heinonen.

Turun Hopen asiakasperheiden määrä on lisääntynyt usean vuoden ajan. Viime vuonna perheitä oli noin 550 ja lapsia yli 1 600. Kevään 2020 aikana Hopen asiakkaaksi on kirjautunut jo noin 160 uutta perhettä, joissa on yhteensä noin 400 lasta.

Hope – Yhteisesti ja Yhdessä ry aloitti toimintansa Turussa 2012. Toiminta ulottuu myös ympäryskuntiin, kuten Paimioon, Sauvoon, Naantaliin, Ruskoon, Lietoon ja Somerolle.